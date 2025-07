Seconda categoria: si delinea la rosa della nuova Asd San Severino

Mercato in fermento per la nuova società Asd San Severino (fino a poco tempo fa Polisportiva Serralta) che sta allestendo la squadra per il prossimo campionato di Seconda categoria. Dirigenti in azione sul fronte degli acquisti e già molte sono le novità. Dopo aver annunciato il nuovo mister, Stefano Compagnoni, ecco le ufficialità sia per i nuovi arrivi che per le conferme.

Torna a casa dopo alcune stagioni in squadre della zona Cristiano Bernabei, attaccante e fantasista che lascia la Sefrense e riabbraccia la squadra del suo paese. Porterà tecnica e qualità nel reparto offensivo rossonero.

Altro settempedano che farà parte della rosa è David Moisa, difensore esterno che arriva dalla juniores della Settempeda.

Altro ritorno a San Severino è quello di Klaudio Lleshi che dall’Aurora Treia era arrivato alla Settempeda, mentre l’anno scorso ha militato nell’Abbadiense. Con lui è stato annunciato anche Sebastiano Buschittari, attaccante ex Fermana, Tolentino, Aurora Treia e Abbadiense.

Ultima novità di queste ore è quella che riguarda Michele Galassi (classe 2001), difensore eclettico che in carriera ha indossato alcune importanti maglie: Montefano, Appignanese e Ripe San Ginesio.

Passando alle riconferme molti protagonisti della bella salvezza ottenuta nello scorso torneo hanno confermato la propria disponibilità al neo allenatore. Sono ben 13 gli atleti rimasti in organico: il portiere Lanari; i difensori Testa, Crescenzi, Codoni, Magarelli, Bisonni ed Enrico Vissani; i centrocampisti Ceresani, Gega, Simonetti, Rapaccioni e Lacchè; l’attaccante Buratti.

Lavoro dunque bello, intenso e produttivo per la dirigenza che non si fermerà qui perché servono altri “colpi” per completare e rinforzare il gruppo, a cominciare dall’attacco, reparto che dal punto di vista numerico è quello più bisognoso di innesti.

Roberto Pellegrino