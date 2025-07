La Rotellistica Settempeda fa incontrare psigologo con atleti e genitori

L’Asd Rotellistica Settempeda ha tenuto a battesimo nell’impianto di via Bramante due importanti incontri con lo psicologo clinico e psicoterapeuta Matteo Salvucci. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente Ombretta Aureli e dal presidente Paolo Crognaletti, ha coinvolto attivamente atleti e genitori, e ha permesso di affrontare temi cruciali per la crescita e il benessere degli sportivi.

Durante gli incontri sono stati trattati argomenti fondamentali come la gestione delle emozioni in ambito sportivo e nella vita quotidiana, l’importanza della figura dello psicologo come risorsa per gli atleti e l’interazione sociale tra gli adolescenti. Questi momenti di confronto e riflessione hanno offerto ai partecipanti strumenti utili per affrontare le sfide che lo sport e la vita giovanile presentano.

L’assessore allo Sport Paolo Paoloni ha partecipato all’evento, portando il proprio saluto e quello della Giunta settempedana: “Sono particolarmente soddisfatto di questa iniziativa promossa dalla Rotellistica Settempeda – ha dichiarato – perché evidenzia non solo l’impegno sportivo ma anche una profonda attenzione alla crescita personale e al benessere psicologico dei nostri giovani atleti. È fondamentale che le società sportive affianchino all’allenamento fisico anche momenti di riflessione e supporto emotivo, e l’incontro con professionisti come il dottor Salvucci va proprio in questa direzione, offrendo un valore aggiunto per i ragazzi e per le loro famiglie”.