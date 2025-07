Bike Zone dona bastoni luminosi all’Associazione Carabinieri dopo la “StraSanSeverino”

Un gesto di grande valore civico e un esempio di collaborazione tra associazioni settempedane. Nella sede del comando della Polizia locale, l’associazione sportiva dilettantistica Bike Zone ha fatto dono all’Associazione nazionale Carabinieri di quattro bastoni segnaletici luminosi.

Alla consegna, che ha sottolineato l’importanza del volontariato e della sicurezza stradale, erano presenti l’assessore alla Viabilità e sicurezza, Jacopo Orlandani, e il comandante della Polizia locale, vice commissario Adriano Bizzarri.

Per la sezione di San Severino dell’Anc hanno ricevuto il graditissimo dono il vice presidente del gruppo, brigadiere Romualdo Agrifoglio, e il socio volontario carabiniere ausiliario Luigi Gianfelici in rappresentanza di tutti i volontari. A consegnare i bastoni, in rappresentanza di Bike Zone, è stato Giovanni Buttafuoco.

I bastoni segnaletici luminosi sono strumenti indispensabili per le attività di volontariato notturne, in situazioni di scarsa visibilità o emergenza, e saranno utilizzati dai soci volontari dell’Anc cittadina per la segnalazione e il controllo del traffico, garantendo maggiore sicurezza per la collettività.

Questa donazione sigilla una proficua collaborazione tra le due realtà, che hanno lavorato fianco a fianco in occasione della 1° StraSanSeverino, l’evento sportivo del 4 luglio scorso che ha visto la partecipazione di circa 300 corridori agonistici e altrettanti partecipanti alla “camminata” sullo stesso percorso, con una significativa affluenza di partecipanti anche da fuori città.

L’Asd Bike Zone si dedica da tempo alla promozione del territorio di San Severino attraverso il ciclismo e la podistica, mentre il gruppo dell’Associazione nazionale Carabinieri di San Severino è molto attivo nel volontariato per i servizi di viabilità.

L’assessore alla Viabilità e sicurezza, Jacopo Orlandani, ha voluto che la cerimonia avvenisse presso il Comando della Polizia locale. Per l’occasione ha sottolineato: “Questo gesto chiude nel migliore dei modi la prima edizione della StraSanseverino. È stato un evento dove lo sport ha coniugato il turismo nella città. La logistica dell’evento è stata complessa e per questo ringrazio la Polizia locale, il servizio segnaletica e le associazioni coinvolte: con il massimo impegno di tutti abbiamo portato a casa la prima edizione con successo”.

Alle parole dell’assessore hanno fatto eco quelle del comandante Bizzarri: “Con una buona organizzazione e la collaborazione dei volontari delle associazioni coinvolte, è stato possibile realizzare una bellissima manifestazione che ha visto interessato tutto il centro cittadino in sicurezza”.

I rappresentanti dell’Anc hanno espresso gratitudine per il gesto e hanno già dato disponibilità per la futura edizione della StraSanseverino che, per come è stata organizzata e gestita dalla Bike Zone, si preannuncia come un’altra di una lunga e fortunata serie.