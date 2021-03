Riaperti l’isola ecologica e l’ufficio dei sacchetti per i rifiuti

Riaperti il Centro raccolta rifiuti, in località Taccoli, e il punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, in via Gorgonero. Allo scopo di evitare disservizi alla cittadinanza, il Comune ha disposto da oggi (lunedì 15 marzo) la riattivazione dei due servizi sospesi temporaneamente dopo l’Ordinanza del presidente della Regione Marche con la quale tutta la provincia di Macerata era stata dichiarata “zona rossa”.

Al fine di limitare le possibilità di contagio l’ufficio per la distribuzione dei sacchetti osserverà l’apertura solo nei seguenti giorni e orari: lunedì mattino dalle ore 9 alle 12.30, martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle 19 e sabato mattino dalle ore 9 alle 12.30.