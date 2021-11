Basket, la Rhutten ospita la Victoria Fermo: serve vincere

Dopo un inizio che aveva fatto ben sperare per la vittoria corsara, seppure dopo un tempo supplementare, di Grottammare per 75-72, la Rhütten basket San Severino non è più riuscita a ritrovare se stessa nel corso del prosieguo del torneo di serie D. Se è da rubricare come plausibile la sconfitta interna con il favoritissimo Basket Macerata all’esordio casalingo, qualche dubbio sorge guardando a ritroso nel commentare il passo falso di Morrovalle con Il Ponte, che ha prevalso alla terza di campionato sui biancorossi di coach Alberto Sparapassi per 65-59. Il successivo impegno casalingo con Pedaso si è confermato ostico, come era prevedibile sulla carta, con i settempedani che di fronte al pubblico amico hanno abbassato il capo per la seconda volta di fila (63-75). Anche a Porto Sant’Elpidio la Rhütten ha raccolto poca gloria, battuta per 64-48 ma da una delle due attuali leader del girone insieme al citato Pedaso. A questo punto, però, il quintetto del presidente Francesco Ortenzi non può più esimersi dal puntare al bersaglio grosso. Contro la Victoria Fermo, uno dei due fanalini di coda ancora al palo in classifica generale, c’è solo un risultato, la vittoria. La dirigenza conta anche sull’apporto dell’affezionato pubblico settempedano, domani, sabato 20 novembre, con palla a due alle 18 al palasport Ciarapica, per ottenere quello che sarebbe un successo rigenerante per la giovane truppa biancorossa guidata sul parquet dall’immarcescibile “Toro” Roberto Tortolini. Sarà un bel vedere per chi accorrerà al palas settempedano, ovviamente munito di Green pass.

Luca Muscolini