Il Serralta torna a far punti: 1-1 contro il Pievebovigliana

La settimana impegnativa del Serralta inizia con un pari casalingo contro il Pievebovigliana (1-1). Proseguirà poi con l’appuntamento di Coppa (ritorno dei quarti di finale contro il Monte San Martino, andata 2-2, con in palio la semifinale provinciale) e terminerà quindi con il match di campionato a Corridonia (sabato 7 novembre ore 15.30). Restando all’attualità bisogna commentare il match contro il Pievebovigliana che ha dato un responso che si può definire giusto con una divisione della posta equa che consente al Serralta di muovere la classifica dopo due ko di fila. Gara non bella, poche occasioni, gioco spezzettato e diverse imprecisioni con i gialloblù che hanno provato ad imporsi conducendo la manovra per lunghi tratti, ma vere e proprie chance per centrare il bottino pieno non ce ne sono state, anche se nel finale, dopo un secondo tempo migliore, è mancato il guizzo risolutivo per ottenere i tre punti.

La cronaca

Per il quarto turno il Serralta riceve la visita del Pievebovigliana. Locali incerottati (diverse le assenze soprattutto a centrocampo) per un impegno che può portare ad un riscatto dopo i recenti due ko. Prova subito a fare la partita la formazione di casa che però manca di brillantezza e precisione. Non è semplice trovare varchi per la tattica attendista degli ospiti e tutto questo rende il match poco brillante con vari errori di misura. In pratica accade ben poco e i portieri restano a guardare. Cronaca che si riduce alle due reti con cui le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo. Il punteggio cambia in favore del Pievebovigliana a metà frazione con una rete che arriva a sorpresa. Punizione che fa spiovere il pallone in area che viene girato in porta con precisione da un giocatore ospite. Il Serralta è bravo a replicare quasi subito. Altra palla inattiva, stavolta un corner battuto da Rapaccioni, che arriva in zona Cruciani che stacca bene e indirizza di testa alla spalle del portiere ospite. 1-1. La ripresa ricalca quanto visto nel primo tempo, anche se con l’inferiorità numerica del Pievebovigliana giunta a metà tempo si può pensare che qualcosa cambi, ma non è così anche perché dopo pochi minuti le squadre tornano con gli stessi uomini (10 contro 10) per via del secondo giallo a Cappellacci. Il finale del Serralta è più convinto e i ragazzi di Francescangeli ci provano di più e con più convinzione. Il neo entrato Valenti (ultimo aggregato al gruppo) si mette in evidenza con due assist, entrambi per Pelagalli che ha preso il posto di Bernabei (infortunato) in avvio di secondo tempo. Prima è il portiere a fermare l’attaccante; poi Pelagalli manca di precisione su colpo di testa da buona posizione. Basta un attimo e per poco il Serralta non viene beffato. Retropassaggio di Baruni un po’ corto che per poco non viene catturato da un avversario, ma Spadoni è sveglio ad uscire e a rinviare di piede. Ultima chance per i gialloblù capita a Bonifazi che prova il tiro al volo dal limite ma la mira è sbagliata. Finisce dunque in parità e ora il Serralta si concentra sull’impegno di mercoledì (a San Severino con inizio alle ore 21) che potrebbe regalare un obiettivo prestigioso come la semifinale di Coppa Marche (avversaria la vincente fra Matelica e Montefano).

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Magarelli, Baruni, Cruciani, Vissani, Saperdi, Pinkowski (40’ st Cambriani), Rapaccioni (33’ st Valenti), Cappellacci, Bonifazi, Bernabei (1’ st Pelagalli). A disp. Cardorani, Baruni Jimmy, Foe. All. Francescangeli

RP