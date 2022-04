Rocambolesco pareggio (3-3) fra Settempeda e Pollenza

Finisce 3-3 la divertente e avvincente sfida fra Montemilone e Settempeda. Squadre che si sono affrontate a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte, tantissime occasioni, sei reti, un legno per parte e tanto altro. Seppur con obiettivi diversi, Pollenza in piena corsa play off e settempedani per aver quasi raggiunto la quota salvezza, le due formazioni si sono date battaglia per tutti i 96 minuti dando vita ad un match combattuto, tirato e dal risultato in bilico fino all’ultimo (il pari dei locali è giunto al minuto 93). Protagonisti principali gli attaccanti: Maccioni, bomber di casa, autore di una tripletta e Capenti, numero 9 ospite, con una doppietta. Benissimo fra i biancorossi Farroni (il migliore in assoluto). Settempeda che si è fatta preferire sul piano del gioco: spigliata, con personalità, con manovra lineare e veloce (emblematico il terzo gol con azione splendida), cosa che si è vista per tutta la gara, sicuramente una delle migliori prestazioni stagionali. Uniche pecche le disattenzioni su seconda, soprattutto, e terza rete pollentine. Montemilone meno bello, ma pratico e con un gioco incentrato sulle due punte che si sono confermate l’arma in più della squadra arancio azzurra. Alla fine rammarico per i biancorossi per essere stati ripresi alla fine e una palpabile sensazione di occasione persa, anche se è un buon punto su di un campo sempre ostico; mentre per il Montemilone il punto guadagnato significa aggancio al terzo posto e zona play off consolidata.

Cronaca

L’ultimo match della venticinquesima giornata del girone C è quello domenicale e si disputa a Pollenza dove i locali ricevono la Settempeda. Un classico 4-4-2 è il modulo scelto da mister Cotica per il Montemilone, mentre Ruggeri mette da parte la difesa a tre e propone un 4-3-3 che vede davanti a Caracci una linea difensiva composta da Del Medico, Forresi, Latini e Botta. Davanti alla difesa c’è Mulinari con ai lati Mariselli e Broglia. Panicari è largo a destra con Capenti prima punta mentre Farroni parte da sinistra con libertà di accentrarsi per inserirsi fra le linee. Si gioca davanti ad un folto pubblico che potrà assistere ad una partita con tanti episodi e sicuramente avvincente. L’avvio è di marca biancorossa, anche se la prima grande occasione è per il Pollenza(7’). Mariani mette un esterno destro verso l’area con palla presa da Marinangeli che tenta il pallonetto sull’uscita di Caracci che tocca con il corpo il pallone che resta giocabile per lo stesso Marinangeli che calcia a colpo sicuro verso la porta, ma sulla linea Del Medico intercetta il rasoterra deviando in angolo. Un minuto dopo Caracci si arrende per un problema fisico e lascia il posto tra i pali a Denny Cardorani. La replica biancorossa è affidata al destro di capitan Broglia che Piergiacomi va a fermare in tuffo all’angolino basso alla sua destra. La Settempeda gioca in maniera rapida, la palla va veloce e le trame sono pregevoli. Una di queste vede Farroni allargare verso destra per Panicari che è solo in area, ma impiega un po’ troppo per calciare e quando lo fa trova la scivolata puntuale di un avversario. Al minuto 22 il punteggio cambia. Capenti sulla trequarti si gira bene e tocca sulla destra per Mariselli che avanza e crossa sotto porta dove lo stesso Capenti interviene in acrobazia deviando la sfera che si insacca alla sinistra di Piergiacomi. Al 27’ affondo di Albanesi con cross in mezzo per lo stacco di Garbuglia che mette sopra la traversa non sfruttando l’uscita fuori tempo di Cardorani. Il portierino biancorosso(classe 2005) si rifà poco dopo quando ribatte in uscita un tentativo di Mariani che si era inserito centralmente in area. Dall’angolo seguente occasione per Maccioni che da pochi passi prova la girata ma Cardorani è attento e sventa la minaccia. Al 32’ Garbuglia crossa dal fondo verso il secondo palo dove Mariani arriva in corsa con tiro sull’esterno della rete. Passano pochi secondi e Maccioni prova il rasoterra in diagonale che finisce largo. Botta e risposta tra Broglia, destro fermato da Piergiacomi, e Maccioni, destro in corsa annullato in due tempi da Cardorani. Dopo tanti sforzi il Montemilone trova il pari: lancio lungo verso Mariani che dalla parte destra dell’area colpisce al volo per un assist preciso verso Maccioni che tutto solo può spingere di testa in rete da distanza ravvicinata. La Settempeda ha il merito di non accusare il colpo e di ripartire al meglio tanto da creare i presupposti per tornare avanti, cosa che riesce al 42’. Panicari gira verso sinistra a Farroni che controlla e crossa teso trovando la deviazione di testa all’indietro di Albanesi che sorprende il proprio portiere. Autorete e biancorossi che vanno in vantaggio all’intervallo. Il primo spunto di cronaca della ripresa è un calcio piazzato di Bibini: destro morbido fatto passare sopra la traversa che rimbalza sulla traversa. Le squadre non si fermano e continuano ad attaccare. La Settempeda copre bene gli spazi e quando riparte fa davvero male come al 23’. Azione stupenda che parte da Panicari, poi Farroni che tocca per Broglia che apre rasoterra verso sinistra per Capenti che accelera e una volta in area mette rasoterra con l’esterno destro in fondo al sacco sull’uscita del portiere. Biancorossi sul doppio vantaggio e con Capenti che ci riprova con un sinistro a mezza altezza bloccato in presa alta da Piergiacomi. L’inerzia della sfida sembra dalla parte biancorossa e al 28’ è clamorosa l’opportunità che capita a Farroni che ha sui piedi un rigore in movimento, ma invece che calciare con la porta spalancata davanti sceglie il passaggio a Capenti che spinge in porta ma in fuorigioco. Dal possibile 1-4, che avrebbe dato il probabile colpo del ko al Pollenza, il match resta aperto. I locali ci credono e prendono forza dall’episodio premendo anche se con meno lucidità del primo tempo. Al 29’ il Montemilone accorcia rientrando così in partita. Palla scodellata in area che passa centralmente senza che i difensori settempedani intervengano e chi ne approfitta è Maccioni che fa sfilare la palla e poi la mette in porta con un preciso destro a fil di palo. La Settempeda è un po’ più stanca, ma non smette di ripartire con efficacia. Al 35’ una punizione da circa venti metri è per lo specialista Broglia che vede la sfera colpire il palo con il lieve ma determinante tocco di Piergiacomi. Quindi al 37’ è Farroni che scatta per l’ennesima volta dalla propria metà campo e dopo aver lasciato sul posto un avversario arriva al limite dove viene fermato da Piergiacomi che sceglie bene il tempo dell’uscita contrastando regolarmente il centrocampista ospite. Sono sei i minuti di recupero decretati dall’arbitro e al 48’ il Montemilone corona il lungo inseguimento con la rete che vale il pareggio. Cross in area con un giocatore di casa che svetta colpendo di testa e mandando il pallone davanti a Cardorani che non può intervenire perché il più lesto di tutti è Maccioni che gira prontamente in rete siglando la tripletta della sua ottima giornata.

IL TABELLINO

RETI: pt 22’ Capenti, 37’ Maccioni, 42’ aut. Albanesi, st 23’ Capenti, 29’ Maccioni, 48’ Maccioni

MONTEMILONE: Piergiacomi, Albanesi (15’st Staffolani), Romagnoli, Bibini, Giustozzi (41’st Renzi), Pagliarini, Mariani, Fagiani (25’st Marcantoni), Garbuglia, Maccioni, Marinangeli (32’st Allushaj). A disp. Monteverde, Bonifazi, Roganti, Mercanti, Papavero. All. Cotica.

SETTEMPEDA: Caracci (8’pt Cardorani), Del Medico, Botta, Forresi, Latini, Mulinari, Mariselli, Broglia, Capenti, Farroni, Panicari (33’st Sfrappini). A disp. Lullo, Crescenzi, Menichelli, Orlandani, Falistocco, Pierandrei, Fattori. All. Ruggeri.

ARBITRO: Fiermonte di Macerata

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Mulinari, Capenti, Del Medico, Sfrappini, Pagliarini. Angoli: 7-4 per il Montemilone. Recupero: pt 1’, st 6’

Roberto Pellegrino