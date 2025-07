Torneo di burraco al castello di Serralta con 68 partecipanti: fotogallery dei premiati

Si è svolto con successo a Serralta il torneo di burraco a coppie organizzato dal Comitato di frazione con la collaborazione di Giulio Mosciatti in qualità di giudice di gara. “La serata è stata molto piacevole e partecipata – racconto Sara Canillo, promotrice dell’iniziativa assieme a Giuliana Giachetta -, abbiamo superato il record con 17 tavoli e ben 68 partecipanti. Durante il torneo è stato offerto un rinfresco preparato da alcune signore della frazione per tutti i concorrenti. Ringrazio tutti per la partecipazione”.

I partecipanti sono stati divisi in tre gironi e questo ha favorito delle sfide avvincenti garantendo a tutti la possibilità di accedere alle prime posizioni.

Ecco una galleria fotografica delle premiazioni