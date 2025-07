Nozze d’argento per Sergio Sparvoli e Pierina Campetella

Salutarono l’arrivo del nuovo millennio sposandosi nella chiesa dei Biagi, era il 14 maggio del 2000.

Ieri, domenica 6 luglio, a distanza di 25 anni dal loro “Sì” davanti al Signore, hanno festeggiato le nozze d’argento assieme ad amici e parenti.

Sono Pierina Campetella e Sergio Sparvoli, felici sposi da un quarto di secolo e genitori di Camilla, che ha brindato con loro suggellando una straordinaria unione familiare.

La festa si è svolta nella casa di Pierina e Sergio: qui, nel suggestivo scenario della campagna settempedana, padre Luciano Genga – amico di lungo corso della coppia – ha benedetto le fedi nuziali ricordando la sacralità del matrimonio religioso. Per l’occasione i coniugi hanno indossato l’abito da cerimonia con cui si presentarono all’altare 25 anni fa. Bellissimi!

Dopodiché musica, aperitivo e cena – a bordo piscina – fino a tarda sera.

Sergio e Pierina sono molto conosciuti e stimati in città. In particolare Sergio è assai legato alla frazione Serralta: è capocontrada durante il Palio e punto di riferimento della Polisportiva; i colori arancionero scorrono ormai nel suo sangue, non c’è iniziativa o tradizione che si rispetti che non lo riguardi. Sergio – e con lui sua moglie Pierina – è sempre pronto a rimboccarsi le maniche per tenere vivi i legami, la comunità di Serralta, lo spirito di appartenenza, la voglia di stare insieme con lo spirito genuino di chi ama senza interessi.

Le sue parole di ringraziamento, durante la festa per le nozze d’argento, hanno seguito un fil rouge, quello della squadra, di sentirsi parte di una squadra e dell’importanza di fare squadra. Mica male in un mondo così carico di individualismo!

Parole belle, da capitano, che ti fanno onore… Auguri Sergio! Auguri Pierina! Anche da parte del Settempedano…