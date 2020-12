Agricoltori e artigiani donano al vescovo l’Infermiera anti Covid per Presepe 2020

“La montagna ha subìto il terremoto e ora l’emergenza sanitaria. In queste aree così fragili questo dono vuole evidenziare il servizio di chi è impegnato in prima linea per il prossimo e vuole essere un simbolo di speranza per l’intera comunità”. Sono state queste le parole del presidente di Confartigianato, Renzo Leonori, e del vicepresidente di Coldiretti Macerata, Antonio Fainelli, all’incontro di questa mattina con il vescovo di Camerino, mons. Francesco Massara. La visita si è conclusa con la consegna dell’Infermiera anti Covid, il nuovo personaggio del Presepe 2020 realizzata da un laboratorio di arte presepiale di Napoli su iniziativa di Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola. Durante l’incontro si è condiviso un forte messaggio di vicinanza da parte degli artigiani e degli agricoltori alla gente che soffre per causa della pandemia e per tutte le famiglie che stanno piangendo i loro morti a causa del Covid-19.

Confartigianato e Coldiretti sono già state ieri a Macerata. Nei prossimi giorni toccheranno le diocesi di Fermo, Ascoli e San Benedetto.

La statuina del presepe donata al vescovo