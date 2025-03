Andrea Maggiori si laurea in Medicina Veterinaria con 110 e lode

Il nostro giovane concittadino Andrea Maggiori si è brillantemente laureato in Medicina Veterinaria presso la Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria dell’università di Camerino.

Andrea, infatti, ha terminato il suo corso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, discutendo una tesi in Clinica medica veterinaria dal titolo “Valutazione della correlazione tra emoglobina reticolocitaria e i parametri della serie eritroide nei cani affetti da malattia neoplastica”.

Relatrice la professoressa Alessandra Gavazza.

Per Andrea Maggiori, motivato da una grande passione, è il giusto coronamento di un iter accademico che lo proietterà ora in una professione senza dubbio fra le più richieste del prossimo futuro. Si stima, infatti, che oltre 30 milioni di animali domestici siano ospitati oggi nelle nostre case e l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa, subito dopo all’Ungheria (fonte Censis).

Intanto, al neodottore giungano le felicitazioni anche del Settempedano.