San Severino vince l’Arena dei Comuni: i complimenti dell’assessore Paoloni

La Città di San Severino Marche si laurea vincitrice della prima edizione del torneo calcistico “Arena dei Comuni”, disputatosi con grande successo al campo sportivo San Francesco di Trodica di Morrovalle. Un’affermazione che celebra non solo le qualità sportive dei calciatori settempedani ma anche lo spirito di appartenenza e l’unità di una comunità che ha saputo distinguersi sul campo.

Nella finale la formazione biancorossa ha sconfitto con un emozionante 5 a 4 la squadra di Tolentino.

La rosa della squadra biancorossa, che ha dimostrato grande coesione e talento, era composta da Saverio Giacchetta, Simone Meschini, Francesco Romanski, Edoardo Montanari, Nicola Mengani, Tommaso Gianfelici (capitano), Andrea Dolciotti, Tomas Perez, Pablo Panichelli, Edoardo Farroni, Jacopo Borioni, Federico Fiecconi e Lorenzo Rocci.

Alla serata finale dell’evento e alla premiazione ha preso parte anche l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “È stata una serata indimenticabile e un successo straordinario per la nostra città – ha dichiarato Paoloni -. Vedere i nostri ragazzi trionfare in questa prima edizione dell’Arena dei Comuni riempie di orgoglio e dimostra la passione e il talento presenti nella nostra comunità. Complimenti a tutti i giocatori per l’impegno, la dedizione e il fair play dimostrati. Questo torneo non è stato solo una competizione sportiva, ma una vera e propria festa dello sport e dell’amicizia tra i Comuni, e San Severino Marche ha saputo onorarla al meglio. Ringrazio gli organizzatori per aver dato vita a un’iniziativa così bella e significativa”.