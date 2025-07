Settempeda, è ufficiale l’arrivo dell’esterno offensivo Euro Bernabei

Continua il mercato in entrata della Settempeda che piazza un altro colpo. E’ ufficiale l’arrivo di Euro Bernabei. L’organico biancorosso si completa così di un altro tassello importante che potrà portare esperienza e qualità visto che il classe ’93 può vantare una carriera lunga e di livello, iniziata nelle giovanili del Tolentino (con i cremisi c’è stato l’esordio in Eccellenza) e che lo ha visto giocare in moltissime squadre e praticamente in tutte le categorie. Dall’Eccellenza alla Promozione, dalla Prima Categoria alla Seconda. Alcune delle formazioni in cui è stato Euro Bernabei sono state di primo piano come Sangiustese, Corridonia, San Marco Servigliano, Palmense, mentre nelle ultime quattro stagioni ha vestito le maglie di Vigor Montecosaro e Montecassiano. Avventure queste ultime che hanno visto Bernabei protagonista assoluto grazie alle buonissime prestazioni, alle tante presenze messe insieme e al buon numero di reti realizzate (16 alla Vigor, 5 a Montecassiano) a testimonianza della sua propensione offensiva (nasce come seconda punta ed esterno d’attacco) esaltata da buona tecnica e ottimi tempi di inserimento in area avversaria. In biancorosso potrà essere una preziosa pedina tattica, buona per più ruoli (ad esempio mezzala), anche se con mister Pierantoni, i due si conoscono bene e si ritroveranno a San Severino, l’utilizzo più continuo e con alto rendimento è stato a centrocampo come quinto di sinistra.

A poche ore dalla firma con la Settempeda ecco le parole di Bernabei: “Era la chiamata che attendevo e che volevo. Stavo parlando con un paio di società, ma quando sono stato contattato dal mister e dai dirigenti settempedani ho lasciato gli altri discorsi e mi sono concentrato solo sulla Settempeda. Il mio desiderio era quello di giocare con la maglia biancorossa e così la trattativa è stata velocissima e si è conclusa con estrema facilità, anche perché i desideri e le idee erano le stesse e quindi non potevano esserci problemi né difficoltà”.

Euro, si capisce che sei contentissimo: “Dire che sono felice e soddisfatto è dire poco. Arrivo in una squadra blasonata, conosciuta da tutti, con giocatori forti e molto competitiva. Poi c’è la società: grande storia, grande blasone e organizzazione perfetta. Non posso non parlare, inoltre, della tifoseria: so che è caldissima e che sostiene sempre la squadra e questo è un aspetto fondamentale che potrà darci una grossa mano e una bella spinta durante le partite”.

Ritrovi il torneo di Promozione a distanza di tempo: “E’ vero, credo che siano più di dieci anni che non gioco in questa categoria e non nascondo che la cosa mi affascina, mi piace e che volevo fare a trentadue anni per mettermi alla prova. Provo una grande soddisfazione nel ritrovare questo campionato e poterci giocare con la Settempeda è il massimo”.

Con il tuo arrivo squadra quasi completata: “Mi sembra che il grosso del lavoro sia stato fatto e che la squadra sia stata costruita bene. Tra coloro che sono rimasti e tutti i nuovi arrivi direi che l’organico è valido e ben assortito. Vedo una Settempeda strutturata al meglio e con un gruppo forte. Tutto ciò ci può portare in alto. Poter essere protagonista di tutto ciò è uno degli aspetti che mi hanno spinto a scegliere questa esperienza a San Severino”.

Non solo arrivi, ma anche partenze in casa biancorossa dato che Tommaso Massini, la cui conferma era certa ed era stata ufficializzata, deve invece lasciare la Settempeda per motivi di lavoro. Ora per Massini si prospetta un cambio di maglia e il centrocampista confida in una chiamata a breve per trovare sistemazione in una nuova squadra.

