81° anniversaario della Liberazione: le iniziative per non dimenticare

La sezione Anpi “Cap. Salvatore Valerio”, con il patrocinio del Comune, ha organizzato una serie di iniziative per celebrare l’81° anniversario della Liberazione.

Le manifestazioni prendono il via martedì 1 luglio nel giardino del Circolo ricreativo settempedano Acli Aps di via XX Settembre, a partire dalle ore 19.45, con un “Aperitivo partigiano”. Alle ore 20 l’evento proseguirà con “Note contro la guerra” dove Pasquale Ianiro presterà la voce ai cantautori De Andrè, De Gregori, Ligabue e ai Nomadi. Alle ore 21.15 spettacolo dal titolo “La Resistenza delle donne” a cura della Compagnia Ctr di Macerata. La rappresentazione è ispirata ai racconti e alle testimonianze della lotta partigiana delle donne. La regia è di Liliana Ciccarelli, con l’assistenza tecnica di Gabriele Censi e la partecipazione di Liliana Ciccarelli, Antonella Gentili, Jessica Vesprini e Fulvia Zampa. L’ingresso è libero. L’evento è sostenuto da Coop Alleanza 3.0.

Le commemorazioni proseguiranno poi domenica 6 luglio con la commemorazione, a partire dalle ore 17.30, al Ponte di Chigiano dove saranno ricordati gli Eccidi di Chigiano e Valdiola. Dopo gli interventi delle autorità seguiranno alcune letture a cura dell’associazione “Sognalibro”. Presterà servizio il Corpo filarmonico “Francesco Adriani”. La giornata si concluderà con una merenda sui prati.

“Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”. Con queste parole di Enzo Biagi l’Anpi di San Severino ha voluto invitare la cittadinanza a partecipare numerosa a questi eventi per onorare la memoria di coloro che hanno lottato per la nostra libertà e per riaffermare i valori della democrazia e della pace.