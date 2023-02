Una spassosissima commedia musicale dal ritmo incalzante che porta sul palco un intreccio di inganni, sotterfugi, passati nascosti che riaffiorano e storie presenti che evolvono in modo inaspettato e a volte rocambolesco. Sabato 4 febbraio, alle ore 21, il teatro Feronia ospita lo spettacolo “Madame Show” della compagnia Teatro in Bilico.

La storia è quella di un teatro molto famoso che mette in scena spettacoli unici composti da sole donne piene di talento e bellezza. Il teatro è sempre gremito e il pubblico impazzisce all’ingresso delle ballerine, delle cantanti e, soprattutto, della show girl Madame Grace. Ma poi le cose cambiano e il teatro “Madame Show” diventa un teatro dismesso, chiuso, silenzioso seppure Grace si rimasta a vivere lì, insieme al suo fedelissimo maggiordomo e alle ex ballerine e cantanti dello show. E’ lei a non darsi pace dinnanzi al fatto di tenere le luci del palco spente. Ma ecco che un giorno però succede qualcosa di inaspettato: due ladri, alquanto inesperti, si intrufolano nel teatro credendo sia un appartamento da svaligiare e si imbattono nella furia delle girls che, nel cuore della notte, trovano due estranei nel loro teatro. I due malcapitati, in realtà, sono due disperati che tentano di fuggire dalle minacce di un cattivissimo boss di quartiere che ha giurato loro di farli secchi se non ripagano un debito di gioco. Le ragazze, impietosite e anche attratte da due uomini, decidono di nascondere i due nel teatro all’insaputa di tutti e, soprattutto, di Grace. Ma il temutissimo boss scopre la tresca e irrompe nel quieto vivere che fino a poco prima governava il teatro, risvegliando così Madame e le sue girls dal torpore e rimettendo in moto l’attività del “Madame Show”.

La regia della commedia è affidata alla bravissima Giulia Giontella, che firma anche il testo. Con lei sul palco ci saranno Luciano Birocco, Stefano Ronconi, Stefano Burotti, Alessia Maddalena, Agnese Caldarelli, Roberta Grifantini, Claudia Caprodossi, Franca Caprodossi, Stefano Severini, Marica Pandolfi, Rossella Campolungo e Maria Pia Gasperini. Fanno parte del corpo di ballo Keti Tiberi, Federica Cognigni, Francesca Zacconi, Pamela Del Pupo, Valentina Rossi e Sofia Vitali.

Bigletti, posto numerato, a 12 euro, ridotto 8 euro. Prenotazioni presso la Pro loco, al numero di telefono 0733638414. Il botteghino del teatro sarà aperto dalle ore 19.