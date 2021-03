Dalla Promozione in giù il calcio si ferma definitivamente

Il pallone si ferma, per quest’anno definitivamente. Lo stop è stato deciso, e comunicato con una nota, dalla Federazione che ha ufficializzato ciò che di fatto già si sapeva da diverso tempo ovvero che per quest’anno il movimento calcistico – dalla Promozione in giù – appende le scarpe al chiodo e i sogni di società e giocatori vanno in stand by fino alla prossima stagione.

Dunque, niente calcio d’inizio per Settempeda (1^ Categoria) e Serralta (3^ Categoria e serie C2 di calcetto).

Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha deliberato “di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega nazionale dilettanti a livello territoriale – si legge nella nota – annullando le classifiche dei campionati relativi alla stagione sportiva 2020-21, con esclusione dei campionati di Eccellenza, maschile e femminile, e dei campionati di serie C/C1 calcio a 5 maschile e femminile”.