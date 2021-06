1^ Categoria: la Settempeda riparte da mister ‘Lele’ Ruggeri

La Settempeda si muove per costruire l’organico in vista del prossimo campionato di Prima Categoria e lo staff dirigenziale sta lavorando da giorni su varie situazioni. Primo passo è stato quello di incontrare i calciatori del gruppo storico sia collettivamente, per ribadire programmi e progetto, sia individualmente per capire le singole situazioni. Nello stesso tempo ci sono le mosse sul mercato utili a trovare occasioni interessanti e, se possibile, elementi di valore che possano migliorare la squadra. La strada da seguire è delineata e le idee sono chiare. Presto dovrebbero esserci novità. Intanto la decisione più attesa è stata già presa. Lo staff tecnico è stato riconfermato in blocco. Vedremo, dunque, in panchina per l’ennesima stagione di fila mister Emanuele Ruggeri con al suo fianco il fidato vice Fabio Quagliuzzi, il collaboratore Andrea Fattori e il preparatore dei portieri Roberto Sorichetti. In vista della nuova annata agonistica la Settempeda ricomincia quindi dalle certezze per puntare all’ennesimo torneo da protagonista come lo sono stati i precedenti. Sistemata la conduzione tecnica, l’attenzione ora si sposta sulla composizione della rosa che dovrebbe vedere sia conferme, in gran numero, sia dei nuovi arrivi.

Roberto Pellegrino