Giglietti guida Cna provinciale: nell’ufficio di presidenza eletto Massimo Leonori

È Simone Giglietti, 54 anni, imprenditore edile di Cingoli, il nuovo Presidente della Cna di Macerata. A passargli il testimone Maurizio Tritarelli al termine dell’assemblea elettiva svoltasi a Civitanova Marche.

Fondatore di una solida impresa di ristrutturazioni avviata nel 2011, Giglietti è una figura profondamente radicata nel territorio e nel mondo dell’artigianato. Con un’esperienza iniziata a soli 14 anni e una squadra che oggi conta 8 dipendenti, rappresenta l’eccellenza dell’impresa locale. Giglietti è anche un appassionato maratoneta, con oltre 50 maratone all’attivo e un forte impegno sociale, testimoniato dalle sue missioni in Ucraina, Perù e da riconoscimenti come quello ricevuto dal Panathlon per l’etica sportiva.

Insieme a lui, sono stati eletti stamattina anche i componenti dell’Ufficio di presidenza nel rispetto della parità di genere, dei mestieri e della rappresentanza geografica della provincia: Carlo D’Angelo (vicepresidente), Giuliana Bernardoni, Milko Morichetti, Katiuscia Macellari, Fausto Cavalieri, Daniela Zepponi, Loretta Gennarelli e Massimo Leonori, quest’ultimo di San Severino.

La nuova presidenza della Cna Macerata si è insediata con un programma di mandato ambizioso, costruito attorno a tre parole chiave: innovazione, coesione e partecipazione. “Il documento programmatico – ha sottolineato Giglietti – delinea una strategia attenta ad affrontare le trasformazioni economiche e sociali in atto attraverso una rappresentanza efficace, una consulenza professionale e aggiornata alle esigenze reali delle imprese, un sistema associativo più dinamico e inclusivo”.

Gli obiettivi strategici che i nuovi dirigenti Cna si sono proposti includono: il rafforzamento del ruolo della Cna come interlocutore istituzionale; il sostegno concreto alla competitività delle micro e piccole imprese anche attraverso l’evoluzione tecnologica e digitale; la valorizzazione delle aree interne; lo sviluppo di nuovi servizi alla persona; e un forte investimento nella formazione professionale.

“Abbiamo il dovere di costruire una Cna che accompagni le imprese nel futuro – ha affermato Giglietti -. Servono strumenti concreti, vicinanza reale e una visione strategica che sappia coniugare tradizione e innovazione. Vogliamo essere una forza trainante per l’economia locale, promuovendo partecipazione e ascolto in ogni angolo della provincia”.

La nuova governance dell’Associazione nasce al termine di un percorso partecipativo ampio, che nei mesi scorsi ha visto il rinnovo anche dei presidenti di Mestiere, dei raggruppamenti di Interesse e dei presidenti zonali. Dai meccatronici ai restauratori, dagli elettronici alle estetiste, dai pensionati a Impresa Donna, la rappresentanza Cna ha visto rinnovi e conferme, nel segno della pluralità e del protagonismo diffuso.