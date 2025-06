Professionale, “Scuola aperta d’Estate”: aperitivo per conoscere offerta formativa e agevolazioni

L’Istituto Professionale “Ercole Rosa”, mercoledì 25 giugno, terrà a battesimo l’iniziativa “Scuola aperta d’estate”. Si tratta di un’occasione unica per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto insieme alle tante agevolazioni per i futuri studenti.

L’appuntamento è fissato per le ore 19 presso la sede coordinata di via Salimbeni. Tutti gli interessati, dai studenti futuri ai genitori e alla cittadinanza, sono invitati a partecipare a questo piacevole momento di incontro.

L’Ipsia “Ercole Rosa”, scuola storicamente radicata nel territorio di San Severino, si distingue per la sua offerta formativa orientata al mondo del lavoro e alle esigenze del tessuto produttivo locale. L’istituto si propone di formare professionisti competenti e pronti a inserirsi nel mercato, attraverso percorsi di studio che uniscono una solida preparazione teorica con un’ampia pratica laboratoriale. Le specializzazioni offerte spaziano tradizionalmente dai settori dell’elettronica, meccanica ed energia, con un focus sull’innovazione tecnologica e sulle competenze richieste dall’industria 4.0. La scuola è attenta a fornire strumenti e conoscenze che permettano agli studenti di affrontare le sfide del futuro, anche attraverso progetti e collaborazioni con aziende del territorio.

“Siamo entusiasti di aprire le porte della nostra scuola anche d’estate – afferma il professor Sandro Luciani -. Vogliamo offrire a studenti e famiglie un’opportunità rilassata per scoprire i nostri laboratori, incontrare i docenti e capire concretamente i percorsi che offriamo. Il nostro impegno è quello di fornire una opportunità a tanti giovani capace di aprire le porte al mondo del lavoro o di proseguire con successo gli studi universitari”.

Un’importante novità per il prossimo anno scolastico è rappresentata dalle significative agevolazioni economiche previste per i futuri iscritti: per tutti gli studenti che si iscriveranno alla classe prima dell’Ipsia “Ercole Rosa”, è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche e dall’acquisto dei libri di testo, che verranno forniti direttamente dalla scuola. Questa misura concreta mira a sostenere le famiglie e a garantire il diritto allo studio, rendendo l’istruzione di qualità accessibile a tutti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria del Professionale al numero di telefono 073363 8131.