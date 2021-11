Una vita alla “Soverchia marmi”: Gianfranco Nasso premiato “Maestro del lavoro

Oggi, domenica 14 novembre, ha compiuto 68 anni e questo articolo del Settempedano vuole essere un piccolo regalo per il suo compleanno, anche se sappiamo bene che a lui non piace “comparire”. Parliamo di Gianfranco Nasso, uno dei 9 Maestri del lavoro premiati nei giorni scorsi dal Prefetto di Macerata con l’onoreficenza del Presidente della Repubblica. Da qualche tempo è in pensione e si gode la campagna di Cesolo, dove abita con la moglie Enrica Piermattei, dedicandosi a tanti lavoretti di casa, perché “fermo non ci sa proprio stare”, come racconta il figlio Andrea. Ma fin da ragazzo ha sempre lavorato – fino al giorno in cui è andato in quiescenza (come si dice) – alle dipendenze dell’azienda “Soverchia marmi” di San Severino, dimostrando grande dedizione e professionalità in tutto ciò che faceva.

Gianfranco Nasso con la moglie Enrica



Un vero “maestro del lavoro”, ma anche un esempio di umiltà e serietà. Alla cerimonia di consegna della “stella”, svoltasi a Palazzo Buonaccorsi a Macerata, Gianfranco si sentiva a disagio, non abituato a ricevere premi, né a stare sotto i riflettori. Ma un po’ di gloria per un “eroe di tutti i giorni” è cosa “buona e giusta”. E Nasso se l’è proprio meritata!