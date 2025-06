Inaugurato ad Ugliano l’allevamento avicolo dell’azienda di Simone Falcioni

Taglio del nastro per un nuovo allevamento avicolo dell’azienda agricola di Simone Falcioni nella frazione di Ugliano. Un evento che segna un importante passo avanti per il settore primario cui la città da sempre è legata. Presenti all’evento il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e l’assessore Jacopo Orlandani.

La struttura è stata benedetta da padre Luciano Genga.

Il sindaco Rosa Piermattei ha espresso grande entusiasmo e fiducia per il futuro, sottolineando l’importanza dell’investimento di Simone Falcioni ed evidenziando il coraggio e la lungimiranza dell’iniziativa: “La scelta di Simone e della sua famiglia di investire in una nuova attività, così importante per il settore primario, è un segnale forte e positivo. È una scelta coraggiosa, lungimirante e profondamente radicata nel nostro territorio”.

L’iniziativa economica è stata elogiata non solo come l’apertura di un nuovo allevamento, ma come la concretizzazione di una visione imprenditoriale che punta sull’innovazione, la qualità e la valorizzazione delle risorse locali.

Il sindaco ha anche ribadito come investire in agricoltura e allevamento significhi “credere nel valore della terra, nella qualità del lavoro e nel futuro del nostro comparto primario” contribuendo a mantenere vivo il paesaggio rurale, parte integrante dell’identità locale.