Vola in vetta alla classifica il Serralta dopo aver centrato l’ennesima vittoria di un inizio di torneo esemplare (19 punti grazie ai 7 successi ed un pareggio) diventando capolista solitaria dopo il ko del Frasassi. L’ultima impresa dei gialloblù è quella compiuta sul campo della Virtus Cupramontana, gara che ha visto la netta e meritata affermazione per 8-4 dei settempedani che hanno ribadito a gran voce l’ottimo momento psicofisico e le recenti positive prestazioni. Nella serata in cui tutto il gruppo ha risposto presente, meritano un elogio Tommaso Uncini e Nicola Nardi autori di una tripletta a testa mentre hanno completato il tabellino dei marcatori Liuti e il giovane Zagaglia che festeggia il primo centro in stagione e lo fa da serraltiano doc, l’unico presente in organico. Serralta che parte forte mettendo in chiaro intenzioni e forza tanto da sbloccare al 6’ con Nardi e poi raddoppiare al 10’ con Liuti. Primo tempo monologo ospite e all’intervallo si è sul 3-0 grazie al sigillo di Uncini. Lo stesso numero 10 gialloblù diventa assoluto protagonista ad inizio ripresa quando fa doppietta nello spazio di sessanta secondi. Al 9’ punteggio di 5-0 per il Serralta. Match chiaramente in discesa per i settempedani e praticamente messo in ghiaccio. La Virtus prova a reagire e lo fa bene con due reti messe a segno da Grieco e Piersanti. I ragazzi di Gentilucci non ci stanno e non vogliono correre rischi ed infatti ristabiliscono le debite distanze con altri due gol: al 17’ Nardi e al 18’ Zagaglia. Sul 7-2 la partita ha ben poco da dire se non nel finale altre tre reti. Due sono dei locali con l’autorete di Pelagalli e con Rossini; una degli ospiti con Nardi. Quest’ultimo episodio chiude la contesa sul punteggio di 8-4 in favore del Serralta che può essere doppiamente contento: per un altro successo e per il primo posto in graduatoria. Prossimo turno in casa(ore 22.00) contro gli Angeli, formazione di Maiolati Spontini.

VIRTUS-SERRALTA 4-8

Formazioni

VIRTUS CUPRAMONTANA: Anderlucci, Piersanti, Rossini, Cotulelli, Priori, Amadio, Marasca, Colini, Villanova, Turchi, Tantucci, Grieco. All. Bracaccini

SERRALTA: Vignati, Pelagalli, Gustavo, Cicconi, Dialuce, Liuti, Bonci, Luciano, Nardi, Zagaglia, Uncini Pizzichini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino