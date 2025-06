Mixed Martial Arts: il settempedano Alessandro Ortolani oro al Cage Warrior

Alessandro Ortolani, 27enne atleta di San Severino, ha conquistato il gradino più alto del podio alla “Cage Warrior 189”, la promotion internazionale professionistica di Mixed Martial Arts tenutasi al Palapellicone di Ostia.

Ortolani ha ottenuto una vittoria schiacciante nella disciplina delle Mma.

Il “Cage Warrior” è riconosciuto come la seconda promotion professionistica più importante d’Europa nel panorama delle Mixed Martial Arts, una disciplina che combina elementi di diverse arti marziali.

Il successo di Alessandro è il frutto di anni di dedizione e di un lavoro congiunto di team altamente qualificati. Per la parte di striking in piedi, l’atleta è allenato da Mirko Calamante, coach di Muay Thai presso la palestra Idylle di Pollenza.

“Alessandro è la prova vivente che grandi risultati professionistici si possono ottenere solo con la costanza negli allenamenti e la determinazione verso l’obiettivo – ha sottolineato il maestro Calamante -. Lui ha una passione che brucia dentro e può contare sul lavoro congiunto di più team marchigiani che si impegnano per portarlo ai massimi livelli: collaborazione, questa, più unica che rara nel settore”.

Alessandro Ortolani, che vanta già una decennale esperienza nel Muay Thai con decine di incontri professionistici in tutta Italia, per la parte di lotta e Mma è seguito da Giacomo Amabili, head of coach che coordina tutte le varie arti presso East Cost Martial Art di San Benedetto, e da Matteo Pagani, responsabile della parte di BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu) presso la MJ Academy di San Benedetto.

L’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “La vittoria di Alessandro Ortolani ci riempie di immensa gioia e orgoglio. È un esempio brillante di come la passione, il talento e la disciplina possano portare a raggiungere obiettivi di eccellenza. A nome dell’intera Amministrazione comunale mi congratulo vivamente con lui, con il suo coach Mirko Calamante e con tutti i team che lo supportano in questo percorso straordinario”.