Palio dei castelli, gli arcieri lanciano in testa “Oltre le Mura”: stasera altre sfide, domenica sera il gran finale

Con due vittorie in altrettante gare, disfida della balestra e tiro con l’arco, grazie anche ad un pizzico di fortuna negli abbinamenti a sorte tra “cecchini” e castelli, la neoiscritta Contrada Oltre le Mura si porta a condurre nella classifica provvisoria del XLIII Palio dei Castelli adulti che entra nella settimana conclusiva. Nel tiro con la balestra a piattelli e paglioni “Trivella” ha condotto al successo i bianconeri con 200 punti in totale. A 4 lunghezze di distanza “Marchegià” ha fatto conquistare il secondo gradino del podio al castello di Serralta, mentre Remì (194 punti) ha condotto in terza piazza Di Contro. A seguire: Taccoli con “Usciolo”, Settempeda rappresentata da “Necromante”, Colleluce con “Botticella” e Cesolo con Simone.

Per Oltre le mura 7 punti nella classifica generale del Palio, con i punteggi delle altre fazioni a scalare. Nel tiro con l’arco “Ombromanto” ha portato al successo (25 punti in classifica generale) ancora Oltre le Mura con 86 punti conclusivi dopo le varie tirate; più staccata Serralta (20p.) con “Volpe” che ha totalizzato 67 punti; terza Taccoli con 49 lunghezze (16 in classifica generale) grazie a “Pegaso”. Appena fuori del podio con 47 punti Settempeda (13p.) rappresentata da “Lince”; quindi Cesolo, 38 punti, con l’arciere “Mancino” (10 punti in graduatoria generale); sesta Di Contro con “Gattupuzzu” con 36 lunghezze (8 p.), per terminare con Colleluce, rappresentata da “Excalibur”, 35 lunghezze che sono valse 6 punti in classifica generale.

Al termine del Torneo del coccio che quest’anno ha avuto come teatro il giardino del circolo ricreativo Acli, la classifica parziale del Palio degli adulti vede in testa Oltre le Mura con 32 punti, inseguita da Serralta, in piazza d’onore in entrambe le competizioni, a quota 26 p.; terza Taccoli con 20 punti. Quindi: 4) Settempeda 16 punti, 5) Di Contro 13p., 6) Cesolo 11p., 7) Colleluce 8p.

Ma è già tempo di tante altre sfide nella giornata di martedì 11 giugno. Dalle 21 in piazza per il Palio adulti in campo gli specialisti della corsa con i sacchi e con i trampoli, del gioco dei mattoni e della brocca e del tiro alla fune. Gran finale domenica 16 dalle 21, sempre in piazza.

Luca Muscolini