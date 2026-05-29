La Juniores vince 5-0 con Caldarola e passa il turno: è tra le migliori 12 del “Carlini – Orselli”

Con una grande prestazione la juniores della Settempeda batte in maniera netta e più che meritata il Caldarola, ultima partita del maxi girone del torneo “Carlini-Orselli”, e supera il turno finendo tre le migliori dodici e potrà ora disputare la seconda fase, quella ad eliminazione diretta (ancora non si conosce il nome dell’avversaria). Gara a senso unico, dominata dai ragazzi di Giacconi che trovano la serata perfetta e chiudono il match con un eloquente 5-0. Tutti bravi i giovani biancorossi che disputano una prova impeccabile e piena di tante cose belle: manovra ficcante, gioco veloce, qualità e tante iniziative dei singoli che hanno saputo fare la differenza. Sugli scudi gli attaccanti, tutti e tre a bersaglio. La partenza sprint della Settempeda indirizza risultato e partita in pochi minuti. Si va sul 2-0 in fretta: prima Ammora, destro rasoterra preciso dal limite, poi Sfrappini, deviazione in scivolata con perfetto inserimento in area su pallone crossato da sinistra da Meschini autore di una grande fuga sulla sinistra, spianano la strada ai locali. Il secondo tempo è simile al primo con la Settempeda autoritaria, sicura e decisa, anche con i subentrati. Ammora entra in area e, dopo un secco dribbling, subisce un evidente intervento falloso, Rigore netto. Lo stesso Ammora dal dischetto non sbaglia firmando la doppietta personale. Più tardi è il turno di Massacci che spinge in porta da pochi passi. Chiude infine i conti Meschini, giusto premio per una prova positiva, con un preciso rasoterra. Fino al fischio finale non accade più nulla con i biancorossi che al 90’ festeggiano successo e passaggio alla fase decisiva.

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Giulietti, Eugeni, Moisa, Monachesi, Amici, Borgiani, Massacci, Paciaroni, Meschini, Ammora, Sfrappini. A disp. Serenelli, Ndiaye, , Corna, Sparvoli, Carloni, Luchetti, Lovaglio, Diop, Bellomarì. All. Giacconi

Roberto Pellegrino