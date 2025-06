Ranbir e i suoi figli guardano al futuro con più serenità grazie alla solidarietà di molti

Dopo il violento temporale, qualche nube si dirada, spunta un raggio di sole. E all’orizzonte compare l’arcobaleno. Il danno resterà irreparabile, ma ora c’è modo di ripartire, grazie anche alla solidarietà di tanti.

Una metafora in cui possiamo rivedere la storia di Ranbir e dei suoi tre piccoli figli, rimasti soli dopo la morte improvvisa del capofamiglia Chamkar Singh, 45 anni, colpito da infarto a 45 anni durante la vigilia di Natale, nel 2024.

Come si ricorderà, per iniziativa delle amiche di Ranbir, Martina e Jessica, è scattata subito una raccolta fondi online per aiutare la donna e i figli nella gestione economica del quotidiano, per tutte le necessità primarie di ogni giorno.

La mobilitazione è stata massiccia e generosa, grazie al gran cuore di tanti settempedani. Ora la raccolta fondi è stata chiusa e così Martina, Jessica – assieme alla stessa Ranbir – desiderano ringraziare pubblicamente tutti i benefattori “per il supporto incredibile che ci avete dimostrato”. “Grazie alla vostra generosità – dicono – ora Ranbir può affrontare il futuro con più serenità, sapendo di poter contare su un aiuto concreto per sé e i suoi tre bambini. Il vostro affetto ha fatto davvero la differenza. Attualmente Ranbir sta prendendo la patente per avere più opportunità lavorative e sogna di frequentare un corso di cucina per poter lavorare nelle mense. Un ringraziamento speciale, dunque, va alla comunità di San Severino, che ha dimostrato una forza e un’umanità straordinarie. Con il vostro sostegno, avete cambiato la vita di una persona che ora non si sente più sola. Questa raccolta è stata molto più di un gesto di solidarietà: è stata una vera dimostrazione di amore e di unità. E di tutto questo, vi saremo per sempre grati”.