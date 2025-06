Promozione: il centrocampista Nicolas Rango resta alla Settempeda

La Settempeda mette a segno un’altra riconferma, una fra le più attese, che sistema in maniera definitiva il centrocampo. Stiamo parlando di Nicolas Rango che resta così ufficialmente in maglia biancorossa anche nella prossima stagione. Settempeda che voleva assolutamente far rimanere in organico Rango e alla fine ci è riuscita chiudendo la trattativa in maniera positiva. Desiderio che aveva manifestato anche Nicolas che voleva giocare ancora a San Severino e potrà farlo con un ruolo importante e primario nella nuova squadra che sta nascendo.

Rango, che tanto bene ha fatto l’anno scorso, sarà a disposizione del tecnico Pierantoni in un centrocampo che si presenterà al via praticamente invariato, ma che non poteva rinunciare ad un elemento come il classe 2002 che può garantire qualità e quantità in egual misura oltre che un ottimo contributo in fase realizzativa. Le ottime capacità di inserimento nell’area avversaria è una delle doti di Rango, probabilmente la migliore, che in stagione è stato spesso decisivo ed ha chiuso il torneo con 5 gol all’attivo.

A questo punto, ultimate le riconferme più attese e in attesa di decidere sugli under già in rosa e su quelli da inserire, la dirigenza della Settempeda continua le manovre di rafforzamento e presto arriveranno le ufficialità su altri nuovi arrivi.

Roberto Pellegrino