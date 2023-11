Si è chiusa domenica la mostra fotografica di Claudio Scarponi, “Occhi del mondo”. Il ricavato, 1.120 euro, è stato devoluto al Comitato locale della Croce rossa italiana. Più di quattrocento i visitatori. Soddisfatto l’ideatore dell’iniziativa, nonché autore delle foto in mostra: “Finita questa breve avventura – dice Claudio Scarponi – mi preme ringraziare di cuore tutti quei 443 visitatori che sono passati, che hanno guardato gli Occhi degli “Altri”, che si sono soffermati a discutere con me dei bimbi di strada o dei profughi siriani. Un grazie anche a tutti coloro che mi hanno dato una mano per realizzare questo progetto di carattere umanitario e “insolito”: mia figlia Arianna, il professor Alberto Pellegrino, tutti i giornalisti che hanno dato risalto a questo evento, Raitre Tg regione, il Comitato locale della Croce rossa italiana per il patrocinio e in particolare Elena Amici e Cristina Grillo. Grazie anche agli insegnanti che hanno accompagnato le loro classi alla mostra. Grazie ai montatori Piero e Andrea. Grazie anche e agli amici della Onlus Sorrisi per l’Etiopia. L’intero ricavato dalle offerte è stato devoluto alla Croce rossa e servirà per l’acquisto di un defribrillatore”.

Nella foto (una delle più apprezzate della mostra): le bambine siriane fuggite dalla guerra