Con l’auto nell’area pedonale durante la fiera: bloccato dalla Polizia locale, aveva un elevato tasso alcolemico

Tenta di entrare con l’auto nell’area pedonale durante la fiera del patrono, bloccato dalla Polizia locale e sottoposto ad etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico cinque volte oltre il consentito.

E’ accaduto nella serata di domenica scorsa, 1° giugno. Erano circa le ore 21 e la fiera del patrono, svoltasi durante tutta la giornata, era in fase di chiusura quando un’autovettura provenendo da viale Mazzini, senza rispettare i divieti di transito e superando le transenne, entrava, peraltro a velocità sostenua, nell’area pedonale.

L’auto veniva immediatamente bloccata da una pattuglia della Polizia locale che presidiava il varco di accesso all’area della stazione ferroviaria.

L’uomo alla guida, un 57enne di Montegranaro, non appariva per niente sobrio al controllo degli agenti. Dopo essere stato sottoposto ad accertamento con l’etilometro dalla pattuglia in servizio sul posto all’automobilista veniva riscontrato un tasso alcolemico di 2,87 grammi litro.

Per l’uomo è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lettera c e un’ammenda (che per legge può variare da 1.500 a 6.000 euro), oltre alla sospensione della patente per la durata di due anni.

“Nel corso dell’estate saranno messi in atto altri controlli serali mirati a limitare e contrastare l’abuso di alcool alla guida e prevenire incidenti”, afferma il comandante della Polizia locale, vice commissario Adriano Bizzarri.

“Ennesima conferma della Polizia locale settempedana, guidata egregiamente dal comandante Adriano Bizzarri e dalla vice Fabiana Forconi – dice l’assessore alla Sicurezza, Jacopo Orlandani -. Anni fa abbiamo iniziato questo percorso di efficientamento, qualità dei servizi e presenza sul territorio. Molte le risorse investite per rendere la nostra Polizia locale competitiva anche sotto il profilo delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nonché sul piano della formazione e dell’innovazione. Oggi possiamo dire di essere a un ottimo livello e dovremmo impegnarci tutti ancor di più ogni giorno per migliorarci sempre”.