Mese della prevenzione dei tumori al seno: screening e incontri negli ospedali maceratesi

Incontri con la cittadinanza e screening gratuiti a ottobre nei quattro ospedali dell’Ast di Macerata, nel mese rosa dedicato alla prevenzione dei tumori mammari. Ottobre è il mese rosa dedicato alla prevenzione oncologica dei tumori della mammella e in questa occasione la Lilt sezione di Macerata del neoeletto presidente Nicola Battelli, in collaborazione con l’Ast di Macerata, e i Comuni di Civitanova, Macerata, San Severino e Camerino organizza incontri con la cittadinanza e screening gratuiti rivolti sia alle iscritte Lilt che alla popolazione femminile per sensibilizzarla sull’importanza della prevenzione per queste patologie oncologiche.

“Il tumore della mammella colpisce una donna su otto. Le percentuali di guarigione attualmente sono del 90% – dichiara Nicola Battelli, direttore dell’Oncologia maceratese -. Ogni anno il nostro reparto prende in carico circa 500 nuovi casi di questa patologia, mentre la chirurgia senologica circa 350. Attualmente sono presenti numerosi studi clinici sperimentali sul tumore della mammella e presso l’Oncologia di San Severino è attivo l’ambulatorio di genetica oncologica rivolto a pazienti con storia familiare di neoplasie, in particolare di patologia mammaria”.

Le visite senologiche verranno effettuate negli ospedali di Macerata, Civitanova, San Severino e Camerino. La prenotazione per le visite è obbligatoria e va effettuata chiamando la segreteria della direzione medica ospedaliera di Macerata al numero 0733 2572311, fino ad esaurimento posti previsti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.

Per le iscritte Lilt le prenotazioni saranno effettuate, invece, direttamente dalla segreteria Lilt telefonando al numero 339 3873119.

Di seguito gli orari e le date in cui saranno effettuate le visite gratuite nei vari ospedali

Ospedale di Macerata: nei giorni 15-22-29 ottobre sono previste 10 visite senologiche in ogni giornata, 5 rivolte a pazienti non Lilt che si svolgeranno dalle ore 12.40 alle ore 14, e 5 a pazienti Lilt dalle ore 14.20 alle 15.40; ospedale di Civitanova: nei giorni 16 e 18 ottobre si svolgeranno 10 visite senologiche in ogni giornata, 5 rivolte a pazienti non Lilt e che verranno effettuate dalle ore 14 alle 15.20, mentre 5 a pazienti Lilt dalle ore 15.40 alle 17.

All’ospedale di San Severino il giorno 21 ottobre si effettueranno 10 visite senologiche, 5 a pazienti non Lilt dalle ore 14 alle 15.20 e 5 a pazienti Lilt dalle 15.40 alle 17, mentre all’ospedale di Camerino il giorno 17 ottobre si svolgeranno 6 visite senologiche, 3 a pazienti non Lilt dalle ore 9.20 alle 10 e 3 a pazienti LILT dalle ore 10.20 alle 11.

Sono previsti anche incontri con la cittadinanza in cui si parlerà di prevenzione del tumore alla mammella e in cui interverranno come relatori i professionisti dell’Ast di Macerata.

Nello specifico, il 16 ottobre presso la sala consiliare del Comune di Civitanova a partire dalle ore 18.30 parteciperanno all’iniziativa i dottori Nicola Battelli, Paolo Decembrini Cognigni e il dottor Giovanni Benedetti, mentre il 23 ottobre presso la Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, dalle 17.30 in poi interverranno come relatori il dottor Battelli e il dottor Decembrini.

Il 30 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di Camerino l’incontro con la cittadinanza è previsto dalle ore 17.30 e saranno presenti i dottori Nicola Battelli, Paolo Decembrini Cognigni, Luca Faloppi e Miriam Caramanti.

Infine, si conclude il ciclo di incontri con la cittadinanza a San Severino il 5 novembre presso la Sala degli Stemmi al piano nobile del Palazzo comunale dalle ore 17.30; l’iniziativa vedrà la presenza dei dottori Nicola Battelli, Paolo Decembrini Cognigni e Luca Faloppi.

“Ringrazio il dottor Battelli come presidente della Lilt di Macerata per l’organizzazione di questa campagna di prevenzione sui tumori alla mammella che si svolgerà in tutti i presidi ospedalieri dell’Ast di Macerata e che coinvolgerà ulteriormente la popolazione attraverso gli incontri programmati con la collaborazione preziosa delle Amministrazioni comunali di Civitanova, Macerata, Camerino e San Severino – dice il direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci -. Questa iniziativa testimonia la sinergia importante che le istituzioni coinvolte hanno realizzato per la tutela della salute dei cittadini, attraverso una capillare campagna di prevenzione dei tumori mammari su tutto il territorio della nostra Azienda sanitaria, dal mare ai monti”.

“Educazione alla salute, informazione, sensibilizzazione, screening per la diagnosi precoce e ricerca sono le principali strategie di prevenzione oncologica che abbiamo delineato nel Piano sociosanitario regionale – dichiara il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – direttrici che stiamo percorrendo coinvolgendo anche la Lega italiana per la lotta contro i tumori che della promozione della prevenzione ha fatto la propria missione. La Regione Marche sta rivolgendo grande attenzione ai temi della salute e del benessere delle donne: grazie al lavoro di squadra potremo concretizzare nel migliore dei modi la prevenzione, fondamentale nel salvare vite”.