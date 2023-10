Si conferma vincente anche in Coppa Marche il Serralta che a distanza di pochi giorni dal primo successo in campionato concede il bis nell’impegno infrasettimanale contro l’Apiro calcio. Al “Leonori” finisce 3-1 per i gialloblù che dimostrano di stare bene atleticamente e mentalmente disputando una prova buona e convincente soprattutto nel secondo tempo quando hanno mostrato aggressività, voglia di vincere e ritmo alto. Alla fine questi aspetti, oltre alla superiorità numerica, hanno fatto la differenza permettendo di cogliere una vittoria netta e meritata che spinge il Serralta avanti nel torneo. La partita è stata l’occasione per dare spazio a chi fino ad ora ne aveva avuto di meno e tutti quelli che sono stati chiamati in causa hanno risposto al meglio e fra questi merita una menzione Pelagalli (autore del secondo gol); inoltre è da sottolineare l’ottima prova di Rocci che ha firmato la prima rete.

La cronaca

Serata di Coppa Marche per il Serralta che ospita l’Apiro calcio. Gara equilibrata che riceve la scossa al minuto 35 quando i settempedani passano in vantaggio: Cappellacci mette in area un pallone dalla bandierina con Riccardo Rocci prontissimo a deviare in porta da sotto misura. Poco prima dell’intervallo gli ospiti trovano il pari sfruttando una disattenzione della difesa. L’avvio della ripresa mostra un altro piglio da parte del Serralta che attacca con più convinzione e decisione. Vissani impegna il portiere come poi fa Bambozzi su punizione. Al 24’ episodio importante: espulsione per doppio giallo in casa ospite. Apiro in dieci. A questo punto la possibilità di vincere è chiara e ghiotta per il Serralta che non si fa pregare alzando ritmi e velocità di manovra. Bambozzi colpisce il palo con una punizione delle sue. Al 35’ i locali vanno in vantaggio: prodezza di Roberto Pelagalli che dal limite pesca il sette. Due minuti dopo ecco servito il tris: da Bambozzi a Carlo Sfrappini e diagonale preciso che batte il portiere. Match deciso e risultato in cassaforte per un Serralta che chiude senza problemi ottenendo una bella vittoria. Prossimo impegno di Coppa, andata e ritorno, contro il Ponterosso calcio di Ancona.

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Lacchè (32’ st Lambertucci), Angeloni (25’ st Cruciani), Crescenzi, Raponi (1’ st Bambozzi), Rocci, Vissani (30’ st Sfrappini), Cappellacci (1’ st Pelagalli), Moretti. A disp. Spadoni, Bernabei, Baruni, Magnapane. All. Masciani.

r.p.