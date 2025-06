Tonino Pieroni è arrivato a Capo Nord, al suo fianco Marco Moscatelli e Lorenzo Stura

La grande impresa di Tonino Pieroni si è conclusa con successo: dopo oltre 4 mila chilometri e 26 giorni di pedalata l’autista della Contram, protagonista “Da Camerino a Capo Nord”, ha raggiunto oggi il punto più a nord della Norvegia e d’Europa. Davvero un’avventura unica e incredibile, portata a termine prima tra sole e pioggia e poi tra ghiaccio, neve, freddo e vento nella parte finale. Grande la soddisfazione di Pieroni, partito lo scorso 5 maggio per questa impresa, accompagnato dal capo delegazione Marco Moscatelli, alla guida del campera, insieme a Lorenzo Stura, responsabile della logistica. Nella tappa finale di oggi, per accompagnare Pieroni negli ultimi chilometri in bici, è volato in Norvegia anche il presidente Contram e Cus Camerino, Stefano Belardinelli.

Pienamente centrato l’obiettivo di promuovere Camerino e le Marche nei Paesi europei attraversati: Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Tra le tappe da ricordare, la visita del sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, a Copenaghen, ricevuto insieme a Pieroni presso l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen dall’ambasciatore Stefania Rosini in persona. E il prossimo 3 giugno Pieroni sarà ricevuto invece presso l’Ambascista d’Italia a Stoccolma, in Svezia.

“Come Assemblea legislativa delle Marche – ha detto il vicepresidente Gianluca Pasqui – abbiamo voluto sostenere questa impresa, grazie a

lui e grazie al capo delegazione Marco Moscatelli, e a coloro che lo hanno seguito in un percorso non solo di sport ma anche di turismo, di cultura, che ha fatto conoscere ancora di più i territori dell’entroterra, in primis la città di Camerino, ma naturalmente tutta l’intera regione. Veramente un risultato importante, fatto da un uomo ricco di valori e con una bella e grande preparazione sportiva. Mi complimento anche con il sindaco della città di Camerino, Roberto Lucarelli, e con la sua Amministrazione per aver creduto in questo veicolo pubblicitario turistico e sportivo”.