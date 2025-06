Festa della Repubblica: in piazza la consegna di copia della Costituzione ai diciottenni

La Festa della Repubblica, in programma lunedì 2 giugno, è un appuntamento fondamentale per ricordare la nascita della Repubblica italiana e i valori su cui si fonda la nostra democrazia. Il 2 giugno 1946, infatti, gli italiani furono chiamati alle urne per un referendum istituzionale, decidendo tra Monarchia e Repubblica, e per eleggere i membri dell’Assemblea costituente che avrebbe redatto la nuova Costituzione. Per la prima volta nella storia italiana, a questo voto parteciparono anche le donne.

Le celebrazioni, organizzate dalla Città di San Severino, si terranno in piazza a partire dalle ore 10. Il programma prevede il ritrovo davanti al teatro Feronia, seguiranno i saluti dell’Amministrazione comunale.

Un momento centrale della mattinata sarà la lettura di alcuni articoli della Costituzione e di altri pensieri scelti dal Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. A tutti i diciottenni presenti verrà inoltre consegnata una copia della Costituzione, un gesto simbolico per sottolineare l’importanza dei principi fondanti della Repubblica e la partecipazione attiva alla vita democratica.

Le celebrazioni saranno arricchite dall’intervento del Corpo filarmonico “Adriani” che accompagnerà la cerimonia con le sue note.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo significativo momento di unità e condivisione.