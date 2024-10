Serralta, bene il calcio: 0-0 a Loro Piceno. Male il calcetto: ko pesante ad Avenale (4-0)

Fine settimana dai due volti per le squadre del Serralta. Se per quella di Masciani nel torneo di Seconda Categoria di calcio è andata più che bene, con l’ottimo pareggio a reti bianche sul difficile campo della Lorese, per quella del calcetto di Riccio è arrivata la seconda sconfitta di fila.

Partiamo dal punto conquistato a Loro Piceno dai ragazzi di Masciani che hanno sfoderato una bella prova corale con in evidenza il reparto difensivo che ha retto al meglio i tentativi di una Lorese che ci ha provato ma senza riuscire a sfondare. Tutti positivi i gialloblù con nota di merito per Crescenzi e Rapaccioni. Soddisfatto mister Masciani per il punto preso (quarta partita di fila positiva) che fa morale e dà entusiasmo e che ha voluto elogiare il gruppo per l’attenzione e la compattezza messa in campo per tutti i 90’. Prossimo turno, in casa, contro la Palombese (venerdì 1 novembre ore 21).

Questa la formazione titolare del Serralta: Lanari, Sparvoli, Crescenzi, Lacchè, Cruciani, Testa, Rapaccioni, Orlandani, Vissani, Cappellacci, Falconi. All. Masciani.

Come detto, c’è stato un altro ko per il Serralta calcio a cinque che cede in quel di Avenale. Pesante 4-0 per i locali che con due reti per tempo (doppiette per Fufi e Marrocchi) hanno chiuso la pratica. Partita complicata e serata negativa per i settempedani che non sono riusciti a trovare le contromisure per opporsi ai cingolani senza per altro riuscire a giocare al meglio delle possibilità. Ora urge una reazione con un cambio di passo, magari sfruttando il fattore campo. Gli stimoli giusti potrebbe darli il match del prossimo turno contro il Castelraimondo (venerdì 1 novembre ore 22), gara che sembra poter contare già molto sia perché è un derby sia perché mette in palio punti importanti.

Questa la formazione del Serralta: Principi, Seferi, Gouveia Gustavo, Paciaroni, Stacchiotti, Liuti, Suarez, Nardi, Attili, Piccinini, Borioni, Tibaldi. All. Riccio

Roberto Pellegrino