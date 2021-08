In pagamento il “Cas” di giugno a 465 nuclei familiari

Il Comune sta procedendo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al primo stralcio del mese di giugno. Complessivamente sono 465 i nuclei familiari destinatari del contributo che ammonta, in totale, a 356.735 euro.

Intanto, dopo i lavori di ricostruzione, con riparazione del danno e rafforzamento localizzato della struttura, tornano agibili altre abitazioni.

In centro storico il sindaco ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale aveva dichiarato non utilizzabile un edificio di via Porta Orientale. Lo stabile – una palazzina signorile – ha ricevuto per i lavori un contributo pubblico di 125 mila euro. Due le famiglie che lo occupavano e che ora possono rientrare a casa.

In località Paterno, invece, torna agibile un’abitazione dopo opere di sistemazione realizzate grazie a un contributo pubblico di 41 mila euro.

Complessivamente nel Comune di San Severino supera intanto quota 125 milioni di euro il totale dei contributi riconosciuti alla ricostruzione privata, pubblica e a quella degli edifici di culto.