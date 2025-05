Continuano a San Severino i tentativi di truffa via telefono

Continuano i tentativi di truffa via telefono. Nei giorni scorsi diversi settempedani hanno segnalato di aver ricevuto delle telefonate con finte richieste di aiuto. Come già accaduto in passato, i truffatori telefonano ai malcapitati e si spacciano per figli o nipoti: tentano così di far cadere nella trappola chi riceve la telefonata, per cercare poi di estorcere denaro.

Questi truffatori cercano di colpire soprattutto gli anziani. Fortunatamente, al momento, non sembrano esserci stati tentativi di estorsione andati a segno, ma è sempre raccomandabile mantenere alta l’attenzione: non fornire informazioni personali di alcun tipo, non far entrare sconosciuti in casa, non dare denaro in nessun caso, e contattare sempre le forze dell’ordine per segnalare queste telefonate.