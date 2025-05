“Partita del cuore” al “Tacchi Venturi”, stavolta vincono gli alunni

Gli insegnanti dell’Ic Padre Tacchi Venturi hanno fatto come… Paganini. Non si sono infatti ripetuti nella “Partita del cuore” cosicché, dopo il successo netto dello scorso anno per 4-2, hanno dovuto ammainare bandiera cedendo stavolta per 3-4 ai ragazzi della 3^D, vittoriosi nella precedente Festa dello sport fra le cinque terze classi. Non sono stati sufficienti neanche i due “prestiti” dalla 3^A, la seconda classificata del torneo fra terze, seppure uno dei due, Albor Piroli, abbia messo a segno una bella doppietta, la D ha meritato il successo finale in virtù della freschezza giovanile e dei tanti alunni militanti nelle file della Settempeda che hanno dimostrato una buona perizia calcistica.

Gli insegnanti hanno dovuto anche fare i conti con le tante defaillances (solo 5 i docenti che hanno indossato pantaloncini e scarpette), anche se hanno saputo tener botta con onore sia per i due alunni a rinforzo, sia anche per la presenza carismatica di padre Luciano Genga che ha deliziato la platea delle terze classi assiepate sulla tribuna del palas Toti Barone con uno spettacolare colpo di tacco vincente su assist dell’ispirato prof. di Religione, Senesi.

«Siamo contenti perché ci siamo divertiti con una partita che ha mostrato sì l’agonismo dei contendenti ma che è stata soprattutto l’occasione per cementare il gruppo dei ragazzi con quello degli insegnanti – ha detto al termine padre Genga -. Nessuno si è fatto male e quindi siamo oltremodo felici», aggiungendo poi: «Ricordo a tutti coloro che sono impegnati negli esami, come ho fatto per gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori, estendendo l’invito anche ai colleghi universitari, che venerdì 6 giugno alle 19 ci sarà una messa per tutti loro al monastero delle Clarisse, a Santa Chiara. Portate la penna che userete per le prove d’esame, la benediremo».

Intanto la dirigente Catia Scattolini, che ha officiato alla premiazione, visto il successo delle prime due edizioni ha intenzione di riproporre il simpatico spettacolo sportivo della Partita del cuore anche il prossimo anno.

Lu.Mus.