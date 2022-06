Entra nel vivo la rievocazione storica del Palio dei castelli. Dopo il Torneo del coccio con la disfida d’archi e il Torneo della balestra, svoltisi nel week end al chiostro di San Domenico, si è svolta la processione in notturna – da Castello a San Lorenzo – con le fiaccole ad illuminare il cammino e con la benedizione finale degli stendardi e dell’offerta dei ceri al santo patrono.

Un momento della rievocazione 2022 al chiostro di San Domenico



Mercoledì 8 giugno, giorno dedicato a san Severino vescovo, sono previste alle ore 7 la sveglia alla città da parte dei tamburini e alle ore 11 la messa solenne in onore del patrono nella basilica di San Lorenzo, dove è conservata l’urna del santo. Poi, in serata, si svolgerà l’atteso corteo storico con partenza alle 21.30 dallo stadio comunale. La manifestazione torna così dopo lo stop per Covid, grazie alla partecipazione di centinaia di figuranti in rappresentanza di castelli e rioni che sono protagonisti della disfida 2022: rione Settempeda, Castelli di Colleluce e Taccoli, Villa di Cesolo e, gran ritorno, Castello di Serralta. Al corteo sono presenti anche delegazioni del Castello al monte e del Centro storico.

Sabato sera, 11 giugno, ci sarà poi la tradizionale Corsa delle torri in Piazza del Popolo e l’ingresso sarà gratuito. Inizio ore 21.30.

Altri eventi sono attesi nel mezzo, cioè giovedì 9 e venerdì 10 giugno. Inoltre è aperta ogni sera la Taverna del Palio all’interno del chiostro di San Domenico.