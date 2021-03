“Autoritratto con arma”, un cortometraggio a Canfaito

La “Berta Film” di Stefano Mutolo è alle prese con un nuovo progetto: Autoritratto con arma, corto diretto da Giovanni Ortoleva (giovane regista teatrale, menzione speciale alla Biennale di Venezia-Teatro), scritto insieme a Bartolomeo Pampaloni (regista premiato al Film Festival di Roma 2014). La produzione esecutiva è di Damiano Giacomelli, “YUK! Film”.

Il progetto ha vinto il bando della Regione Marche per l’audiovisivo e ora sta cercando, attraverso la campagna di crowdfunding “Cinema e teatro uniti per un corto in tempo di crisi” di lanciare concretamente questo lavoro. La raccolta fondi è presente sul portale www.produzionidalbasso.com e sarà attiva fino al 9 aprile (link: bit.ly/3eskm2D).

Autoritratto con arma vede come protagonisti un padre di famiglia ed il figlio quattordicenne. L’uomo porta il giovane alla sua prima battuta di caccia, ma in quell’occasione il ragazzo troverà il coraggio di disubbidire, per la prima volta, agli ordini del padre, cercando così di affermare la propria identità e volontà. Una vicenda che racconta il passaggio verso l’età matura, simboleggiando il faticoso percorso della crescita individuale: attraverso il punto di vista del ragazzo, gli autori vogliono fare di un discorso individuale lo spettro di un mutamento generazionale.

Il cortometraggio coinvolgerà il territorio di San Severino: le riprese avranno luogo nel bosco di Canfaito, ambiente perfetto e suggestivo per narrare questa vicenda di crescita. L’associazione culturale settempedana “Noa Noa” sostiene convintamente il progetto, affinché venga realizzato e possa così partecipare ai vari festival esistenti: un’occasione per supportare il cinema (settore in forte crisi per via della pandemia) e, al contempo, far conoscere il nostro territorio ad un pubblico più ampio.

Silvio Gobbi