Stefano Serangeli confermato Direttore generale della Maceratese

La Maceratese ufficializza il proseguimento del rapporto di lavoro con nel ruolo di Direttore generale e ̀ in quello di Direttore sportivo. Una scelta nel segno della continuità, per dare seguito al lavoro svolto con competenza e serietà nella stagione appena conclusa.

Il presidente ha rinnovato con convinzione la fiducia a due figure fondamentali nella struttura societaria: «Persone serie, capaci e preparate, con cui condividiamo valori e obiettivi per il futuro della Maceratese». La società biancorossa è già al lavoro per pianificare al meglio la nuova stagione in serie D, con l’impegno e la determinazione di sempre.