Piccoli boxers settempedani sugli scudi al Centro universitario sportivo di Ancona, dove domenica scorsa si è svolto il primo Criterium regionale giovanile con atleti dai 5 agli 11 anni. I settempedani Suleiman Balla, classe 2016, Tommaso Paciaroni (2014) e Redi Dobrozi (2012) hanno stupito riuscendo, nonostante la concorrenza di circa settanta boxers, a salire tutti e tre sul podio: vittoria per i primi due e terza piazza per Dobrozi nelle rispettive categorie. «Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti dai nostri piccoli, grandi atleti che, seguìti dall’istruttrice Michela Rocci di Sforzacosta, si sono portati onore – commenta l’impresa il presidente dell’Associazione pugilistica settempedana, Carlo Sfrappini -. Quest’anno con i baby siamo partiti un po’ in ritardo, ma contiamo già sei iscritti che vanno a sommarsi ai 35 grandi allenati da Emanuele Gramaccini. Come primo anno di esistenza ufficiale non è male. Intanto, per gli appassionati e il pubblico che intenda seguirci, consigliamo l’evento che ci vedrà protagonisti sabato 11 marzo, alla palestra della scuola media Tacchi Venturi, dove si terrà un allenamento giovanile congiunto degli atleti della nostra regione. In attesa di avere a disposizione maggiori spazi per allenarci. Magari, perché no, alla palestra ex Gil danneggiata dal sisma, quando verrà ricostruita».

Lu.Mus.