Terremoto: l’ex casa di Bartolomeo Eustachio torna di nuovo agibile

Rientro a casa per altre due famiglie residenti in centro storico dopo le scosse di terremoto del 2016. A seguito delle opere di ricostruzione, consistite in lavori di riparazione del danno con raffozamento localizzato delle struttura, i due nuclei dimoranti in quella che fu la casa di Bartolomeo Eustachio finalmente potranno rientrare nell’immobile interessato da un intervento finanziato dall’Usr della Regione Marche con un contributo pubblico di circa 280 mila euro.

Il sindaco Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale, in piena emergenza, aveva dichiarato le strutture non utilizzabili.