La comunità di Serralta abbraccia sei ragazzi e ragazze nel giorno della “Cresima”

Domenica scorsa, 18 maggio, la parrocchia di Serralta ha vissuto momenti di particolare emozione per la celebrazione del sacramento della Confermazione nella chiesa del Sacro Cuore, al Torrone. A impartire la “Cresima” – con licenza del vescovo della diocesi di Camerino-San Severino, monsignor Francesco Massara – è stato il parroco della frazione, padre Noe Benitez.

Preparati a puntino dalla catechista Graziella Rapaccioni, sono stati sei i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto il sacramento: Riccardo Ciclosi, Marika Zagaglia, Thiago Serenelli, Mia Fiorini, Nicolas Cantarini e Cecilia Balducci.

Una grande gioia per loro, per i familiari e per l’intera parrocchia che sente ancora vivo il senso di appartenenza e crede nell’importanza di fare comunità, muovendosi nel solco delle tradizioni e della condivisione.

Nel corso della cerimonia ci sono stati attimi di commozione quando è stato ricordato – con sincero affetto – don Pacifico Marinà che, scomparso lo scorso mese di aprile, era stato a lungo l’amato “pastore” di questa comunità.