San Severino celebra i suoi campioni: una serata di sport, passione e orgoglio cittadino

Una lunga standing ovation per lo sport settempedano. Atleti, dirigenti, tecnici, società sportive e autentiche leggende locali sono stati protagonisti – sabato 27 giugno – di una serata speciale dedicata alle eccellenze sportive di San Severino, un’occasione per rendere omaggio ai risultati ottenuti nell’ultima stagione ma anche alle carriere che hanno scritto pagine importanti dello sport italiano. Sul palco, a condurre la serata assieme a Marco Moscatelli, c’erano le campionesse dello sport azzurro Valentina Vezzali (scherma) e Serena Ortolani (pallavolo).

Ad aprire la manifestazione è stata l’esibizione di Carolina Galassi con l’Inno di Mameli, prima dell’inizio delle premiazioni. Sono intervenuti per i saluti istituzionali il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore allo sport, Paolo Paoloni. Erano presenti pure il vicesindaco Jacopo Orlandani, l’assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, e il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.

Tra i primi riconoscimenti quello a Valentino Corsi, campione del mondo a squadre con “Italia A” alla prestigiosa Sei Giorni internazionale di enduro disputata a Bergamo.

Applausi anche per Massimiliano Luzi, campione italiano di Regolarità d’Epoca Gruppo 5 nella classe X2 e campione del mondo di classe alla Six Days Enduro Vintage Trophy. Insieme a lui sono stati premiati anche Paolo Spadoni e Fabio Taborro, componenti del trio che ha conquistato uno straordinario terzo posto mondiale tra i club alla Six Days Vintage Trophy.

Riconoscimento anche al campione italiano di Motocross d’epoca con i colori dei Sorci Verdi di Loreto, Manlio Giachè, premiato simbolicamente poiché impegnato in gara.

Grande spazio anche al Moto Club Settempedano, che ha presentato il proprio vivaio composto da Alessio Rapaccioni, Thomas Calcagni, Samuele Costantini, Nicolas Buresta, Alessandro Tantucci, Diego Ferro, Mirko Maresi, Alex Maresi e Andrea Menghi, giovani protagonisti dei podi regionali grazie anche al progetto Sport e Salute. A premiarli è stato il settempedano Roberto Rustichelli, responsabile nazionale del motocross per la Fmi.

Tra gli applausi più calorosi quelli riservati a Gian Paolo Paciaroni, autentica leggenda dello sport settempedano. A 92 anni continua a vincere nelle competizioni di regolarità per auto storiche, arricchendo un palmarès straordinario che attraversa oltre sessant’anni di sport, dal kart ai rally, dall’enduro alla mountain bike fino alle auto d’epoca.

Premiato anche Paolo Pieroni, protagonista assoluto nelle gare di regolarità per auto storiche con numerose vittorie nei principali trofei nazionali.

Un premio alla carriera è andato ad Alberto Capradossi, uno dei più grandi fondisti marchigiani, tre volte campione italiano e autore di risultati di altissimo livello su pista, strada e maratona.

Successi anche per il Circolo Scacchi La Torre Smeducci, promosso in serie A1 grazie alla squadra composta da Fabio Bruno, Raul Claverie, Lorenzo Tellarini, Alessandro Menichelli e David Della Mora. Festeggiata anche la promozione in serie C della seconda squadra con Marco Pelagalli, Gaston Navarro De Lucia, Mauro Marinelli, Matteo Lattanzi e Alberto Viscusi. Premi pure ai giovani dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”: Diego Setaro, Leonardo Vitali, Mael Kossi, Davide Marasca e Noam Perez, guidati dalla docente Barbara Tartabini.

Riflettori puntati poi sulla danza con lo Studio Danza 91 diretto da Alessandra Granata, che ha celebrato i risultati di Alice Rosoni, Cecilia Cataldi, Elena Barigelli, Viola Rosoni, Sara Rrika, Chiara Leonori, Emma Borri, Benedetta Paolucci, Sofia Fediv e Filippo Brugnola, quest’ultimo ammesso all’Accademia Agorà Project di Reggio Emilia.

Grande soddisfazione anche per la FA Team Academy, protagonista ai Campionati italiani Fidesm con Federica Agostinelli, Giacomo Serafini, Giorgia Vincenzetti, Lorenzo Scarano, Anita Padovan, Mikolaj Ruffini, Sofia Madonna, Ricky Cardorani e Aurora Volponi, capaci di conquistare titoli italiani e prestigiosi piazzamenti nazionali.

Il BluGallery Team ha celebrato i propri campioni del nuoto, della pallanuoto e del nuoto artistico. Premiati gli staffettisti Giacomo Cantarini, Dhamo Mishel, Giacomo Renzi e Tommaso Forconi, la squadra di pallanuoto promossa in serie C con Mattia Catamo, Corrado Pallucchini, Elia Frascarelli, Paolo Calamante, Emanuele Calamante, Alessandro Vissani, Marco Noè, Alessandro Svampa, Edoardo Tosi, Mattia Zamponi, Enrico Anibaldi e Giulio Vena, oltre alle campionesse regionali del nuoto artistico Margherita Chiarello, Emma Severini, Aurora Severini, Emilia Maria Rosselli, Ambra Taddei, Nikol Vissani, Alessandra Paielli, Mia Fiorini e Bianca Cedri.

Nel pugilato, l’Audax Settempedana ha premiato il tecnico Leonardo Panebianco e i giovani Luca Fediv, Mattia Velicaj e Lorenzo Velicaj, protagonisti nei criterium regionali.

Per la Bike Zone riconoscimenti a Martina Cochi e Luca Moriconi, protagonisti nelle gare di corsa e trail.

Nell’atletica leggera premiato Tommaso Zitelli, talento del lancio del disco, accompagnato dal padre e tecnico Marco Zitelli.

Per gli Amatori Basket sono saliti sul palco Tommaso Maggiori, Vittorio Sticconi e Diba Mame Khadim, selezionati tra i migliori prospetti provinciali.

Applausi per la formazione Under 14 femminile della San Severino Volley, vicecampione provinciale, composta da Emma Corvini, Iris Denizi, Natalia Foglia, Elisa Noè, Irene Orpello, Giulia Rossi, Greta Salicini, Alessia Scattolini, Elena Scattolini, Gioia Severini, Caterina Soverchia e Viola Urcia, guidate dagli allenatori Lorenzo Plesca e Vittorio Baldoni. Alla società è stata inoltre consegnata una targa per i cinquant’anni di attività, ritirata dal presidente Giovanni Soverchia.

Riconoscimento anche a Ludovico Giuliani, vincitore di Coppa Italia e campionato di serie B con il Green Volley Galatone, e premio alla carriera al tecnico Alberto Giuliani, pronto a farsi nuovamente onore in Grecia.

Tra i momenti più emozionanti anche il riconoscimento a Sara Marinelli, atleta dell’Anthropos Civitanova, protagonista ai campionati nazionali con un argento nella staffetta, un bronzo nel peso e un quinto posto nella corsa.

Dopo una pausa musicale con Carolina Galassi, la serata è ripresa con gli omaggi alla Settempeda Calcio, nel centenario della società. Premiati Federico Corvini, Francesco Miliani, Lorenzo Tiburzi e Gabriele Cipolletta, protagonisti delle celebrazioni del secolo di vita del club.

Emozionante anche il premio alla carriera a Fabrizio Castori, settempedano Doc che è sempre nel cuore dei tifosi di San Severino. Fra gli ospiti della serata il dottor Leonardo Pasotti, il vice presidente del Coni Marche, Giovanni Torresi, il presidente della Fidal Marche, Fabio Romagnoli, il delgato del Coni Macerata, Letizia Genovese, il presidente del Cus Camerino e di Contram, Stefano Belardinelli, e padre Luciano Genga, pure lui con una bella carriera calcistica alle spalle. E’ intevenuto inoltre il professor Khosrow Tayebati per parlare dell’imminente avvio – con l’anno accademico 2026-2027 – del nuovo indirizzo di Unicam in Scienze motorie a Camerino.

Riconoscimenti poi alla squadra vincitrice dell’Arena dei Comuni con Saverio Giacchetta, Simone Meschini, Francesco Romanski, Edoardo Montanari, Nicola Mengani, Tommaso Gianfelici, Andrea Dolciotti, Tomas Perez, Pablo Panichelli, Edoardo Farroni, Jacopo Borioni, Federico Fiecconi e Lorenzo Rocci, oltre al dirigente Graziano Meschini.

Premiati inoltre gli agenti della Polizia locale Luca Crescentini e Federico Cardorani, campioni nazionali di calcio a cinque delle Polizie locali d’Italia.

Spazio poi ai protagonisti della promozione del Visso Alto Nera: Simone Meschini, Mattia Palazzetti, Federico Fiecconi, Matteo Panicari, Lorenzo Binanti e il tecnico Sandro Foglia.

Per il J-Etic Judo premiati Nicole Lunadei, Daniel Ashiku, Luca Castelli, Francesco Sparvoli e Letizia Ceci, insieme al maestro Boris Giachetta.

La Polisportiva San Severino ha celebrato i risultati della ruzzola con Cristiano Beni, Vincenzo Beni, Oriano Orsini, Giancarlo Grassetti e Roberto Sartini, della ginnastica artistica con Diletta Guardati, Elisa Aronne, Sveva Marconi e Aurora D’Ercole, e della podistica con Patrizio Giorgi, Alessandro Tacchi e Laura Cipolletta.

Un riconoscimento è stato riservato quindi ai giornalisti sportivi Roberto Pellegrino, Mauro Grespini e Luca Muscolini, che danno voce e spazio a tanti protagonisti dello sport locale anche attraverso Il Settempedano.

Tra gli altri premiati anche Sebastiano Molinari, campione del mondo di tiro all’elica a squadre, Andrea Nasso, arbitro internazionale di tiro alla fune, Chiara Corsi, medaglia di bronzo mondiale nella stessa disciplina, Graziano Gattari, storico dirigente della Federazione Italiana Bocce, e Alberto Cambio, protagonista dell’impresa ciclistica fino all’Etna e ritorno insieme a Roberto Pucciarelli.

Per il Pedale Settempedano riconoscimenti a Andrea Gobbi, Camilla Magnapane e Alessandro Caciorgna, mentre per la Rotellistica Settempeda i premi sono andati a Emilia Magnapane, Flora Bastari e Tommaso Pizzichini, accompagnati dai tecnici Francesco Crognaletti e Paolo Crognaletti.

Non è mancato infine un omaggio a Silvia Francucci, protagonista della durissima Alta Valtellina Bike Marathon, autentica impresa sportiva affrontata tra freddo, pioggia e fango.

Una serata intensa, ricca di emozioni e applausi, che ha raccontato il volto migliore di San Severino: una città che continua a distinguersi grazie all’impegno quotidiano delle proprie società sportive, dei dirigenti, dei tecnici e soprattutto di tanti atleti che, con sacrificio e passione, portano il nome della comunità settempedana sui podi regionali, nazionali e internazionali.

L’evento è stato curato da “Fabbricaeventi.com” per la regia di Chiara Nadenich.