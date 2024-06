Judo, Letizia Ceci e Roberta Schiavina sono vicecampionesse italiane Uisp

La J-Etic di San Severino, che col suo maestro Boris Giachetta taglia proprio nel 2024 il traguardo dei vent’anni di attività, si è fatta onore ai recenti Campionati nazionali Uisp di judo, che si sono svolti a Firenze. Due ragazze settempedane sono risultate vice campionesse italiane: Roberta Schiavina, 14 anni, al debutto fra i “Cadetti”, e Letizia Ceci, 13 anni, nella categoria “Esordienti B”. Un ottimo risultato per la scuola di judo di San Severino e per le due promettenti atlete che si sono fatte valere sul tatami.

Con loro sono saliti in Toscana anche altri tre portacolori della “J-Etic”: Thiago Serenelli (al primo anno fra gli Esordienti B) e Ilaria Sparvoli (Esordienti B) hanno centrato un buon quinto posto; Giulia Uncini (pure lei appartenente alla categoria Esordienti B) si è classificata settima.

Traguardi positivi, insomma, per l’intera spedizione guidata dal maestro Boris Giachetta. Ora tutti pronti per la manifestazione di fine anno agonistico, prevista per domenica 16 giugno nella palestra “Toti Barone” a San Severino, dove ci saranno il passaggio di cintura per molti atleti e l’esibizione di tutti gli iscritti al dojo settempedano che – dal periodo post sisma – ha trasferito la propria sede in località Taccoli.