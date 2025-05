Settempeda, altre due conferme pesanti: restano Edoardo Farroni e Tomas Perez

La Settempeda prosegue con le riconferme e quelle giunte in queste ore sono molto importanti visto che riguardano una coppia di assoluto valore: Edoardo Farroni e Tomas Perez. Due dei migliori giocatori dell’organico e due dei protagonisti della passata stagione, hanno scelto di restare in maglia biancorossa per affrontare l’esperienza, anche per loro nuova, con mister Pierantoni che potrà contare su due elementi che torneranno utili sia a centrocampo che in attacco.

L’obiettivo di trattenere in rosa Farroni era uno dei principali per la dirigenza e averlo fatto è indubbiamente significativo e testimonia gli sforzi che lo staff tecnico e dirigenziale stanno facendo in questo periodo per costruire una squadra all’altezza. Il classe 2003 è stato, infatti, autore di un grande campionato con tante ottime prestazioni e con tante reti, spesso decisive (capocannoniere della squadra con 9 gol) e ripartire da Farroni, che ha scelto dunque di continuare a giocare nella sua città, era fondamentale per garantire massima competitività alla squadra con un elemento che sa fare la differenza nella categoria.

Discorso simile può essere fatto per Tomas Perez, dato che l’argentino (ormai settempedano d’adozione visto che vive in città con compagna e figlia) è uno che si fa sentire parecchio in campo dove abbina qualità e quantità, doti utili per aiutare squadra e compagni. Perez, inoltre, si è fatto apprezzare, oltre che nello spogliatoio, per duttilità tattica ed impegno e tutto ciò lo ha reso un beniamino dei tifosi, in particolare dei Boys. Insomma, il lavoro a 360° della Settempeda procede spedito: risultati concreti e positivi per le conferme e trattative per eventuali nuovi arrivi che stanno entrando sempre più nel vivo.