Sabato e domenica in Piazza del Popolo torna il raduno delle Fiat 500

Piazza del Popolo si prepara ad accogliere un’invasione delle mitiche utilitarie di casa Fiat, sabato 10 e domenica 11 maggio, in occasione del 28° raduno delle Fiat 500 promosso dal Gruppo Amatori 500.

Questo il programma.

Nella prima delle due giornate, quella di sabato 10 maggio, alle ore 13 è previsto il ritrovo presso la nuova sede in via Lorenzo D’Alessandro. A chi arriva in mattinata pranzo offerto dal Club. Visita guidata della città per chi lo desidera; poi, alle ore 15, partenza per il kartodromo “Il Pipistrello” di Castelraimondo. Prova di abilità per l’assegnazione del 4° trofeo in memoria di “Roberto Valentini”. Dopo la prova di abilità breve giro turistico e aperitivo; infine, alle ore 20, cena presso il ristorante Villa Berta.

Domenica, 11 maggio, alle ore 8, ritrovo in piazza e inizio iscrizioni. Consegna a tutti gli iscritti di un ricco pacco più un ricordo offerto dal Gruppo Amatori 500. Prova di scorrimendo per l’assegnazione del Trofeo in memoria di “Graziano e Giammario Piancatelli”. Alle ore 11 partenza da Piazza del Popolo per un breve giro turistico e aperitivo. Alle 13 pranzo “Villa Berta”.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune.