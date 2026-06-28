Dall’ultimo orale ai tuffi in piscina: 3^A del ‘Tacchi Venturi’ celebra la fine delle Medie

Il primo esame della vita merita un ricordo speciale. E per i ragazzi della classe 3^A (indirizzo inglese-francese) della Secondaria di I grado del “Tacchi Venturi” la conclusione dell’esame di terza media si è trasformata in una giornata di emozioni, sorrisi e festa.

Terminati gli orali nella mattinata di sabato 20 giugno, gli studenti sono tornati a scuola per un momento semplice ma ricco di significato: salutare i loro insegnanti, ringraziandoli con un fiore per il percorso condiviso in questi tre anni.

Nel pomeriggio è iniziata la festa a Villa Elena di Pitino, immersa nel verde delle colline maceratesi. Tra tuffi in piscina, giochi, musica e tanta allegria, i ragazzi hanno celebrato insieme il traguardo raggiunto e l’inizio di una nuova fase della loro crescita.

La serata si è conclusa con una cena preparata dalle titolari Paola e Roberta (proprietarie anche del bar “Le due rose”), che hanno accolto con grande disponibilità alunni e famiglie. All’ultimo saluto hanno partecipato anche i genitori, condividendo con i ragazzi un momento che resterà tra i ricordi più belli di questa esperienza scolastica.

Un modo perfetto per chiudere un capitolo importante e guardare con entusiasmo alle nuove sfide che li attendono.