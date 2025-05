Insieme per San Severino: “Aumenta la Tari, ma l’Amministrazione resta a guardare”

I cittadini e le imprese sono lasciati soli, nessuna misura concreta per sostenere il tessuto economico e sociale: ancora una volta l’Amministrazione comunale di San Severino dimostra la propria distanza dai bisogni reali della cittadinanza. Con l’approvazione del pesante aumento della Tari, si aggiunge un ulteriore peso sulle spalle di famiglie e imprese già alle prese con un contesto economico complesso.

Il gruppo consiliare Insieme per San Severino denuncia con forza l’assenza di misure concrete da parte del Comune per calmierare gli effetti di questo rincaro. “Anche in altri Comuni è così?”. In molti si domandano se altrove si stiano adottando politiche di sostegno attivo: agevolazioni per le fasce più deboli, riduzioni per le attività produttive, piani di rateizzazione estesi. A San Severino, invece, si preferisce scaricare i costi senza offrire alcuna alternativa o forma di sollievo.

I consiglieri Antognozzi, Gazzellini e Pacini nell’ultimo Consiglio comunale hanno avanzato alcune proposte concrete, sollecitando riduzioni a favore dei cittadini meno abbienti, dei disabili, delle famiglie numerose e di quelle con neonati.

Non è solo la Tari a rappresentare un segnale preoccupante. Anche in altri ambiti – dai servizi sociali alla manutenzione urbana, dal sostegno alla scuola alla promozione del commercio locale – si registra una pericolosa inerzia amministrativa. Non solo manca visione, come più volte denunciato, ma persino la gestione ordinaria lascia a desiderare.

Il nostro territorio merita di più. Serve un’Amministrazione capace di ascoltare, progettare e agire. Come opposizione continueremo a vigilare e a proporre soluzioni concrete per una San Severino Marche che non resti indietro.

I consiglieri comunali di “Insieme per San Severino”, Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini, Gabriele Pacini