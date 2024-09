Il 6 ottobre la “Caccia ai Tesori Arancioni” con il Touring Club

San Severino è pronta ad accogliere la Caccia ai Tesori Arancioni, l’evento più coinvolgente dell’anno, che si terrà il 6 ottobre per iniziativa del Touring club italiano. Si tratta di una straordinaria caccia al tesoro che si svolgerà contemporaneamente in 100 borghi Bandiera arancione, ognuno con la sua storia e la sua bellezza unica. Sarà una giornata ricca di emozioni e avventure, a partire dalle 10.30 e fino alle 12.30 circa. Il ritrovo è fissato in piazza presso la Pro loco.

Perché partecipare alla Caccia ai Tesori arancioni di San Severino?

“Partecipando all’evento – sottolinea il Touring Club – avrai l’opportunità di immergerti nella cultura locale e ascoltare le storie e le leggende locali narrate dagli abitanti del borgo. Potrai inoltre visitare la mostra ospitata presso la sala espositiva della Chiesa della Misericordia”.

Come partecipare?

“Basta formare una squadra di un massimo di 6 partecipanti. I bambini fino a 6 anni sono i benvenuti, ma non bisogna conteggiarli nel numero dei partecipanti: loro possono partecipare senza iscrizione. Occorre poi scegliere un nome divertente per la squadra (la fantasia è un ingrediente fondamentale!). Tutte le squadre che completeranno il percorso riceveranno un dono speciale, simbolo del territorio”.

Informazioni utili sul sito del Touring Club Italiano https://www.touringclub.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-san-severino-marche